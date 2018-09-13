Американист: "Белые каски" скоро прекратят свое существование

США считают "героической" работу организации "Белые каски", которую Россия обвиняет в провокациях, заявили в Пентагоне. Доцент кафедры американских исследований СПГУ Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik объяснил позицию Вашингтона.

США считают "героической" работу неправительственной организации "Белые каски", которую Россия обвиняет в провокациях, заявил РИА Новости представитель Пентагона.

""Белые каски" – гуманитарная организация, которая спасла тысячи жизней и продолжает реагировать на бомбардировки со стороны вооруженных сил России и режима (властей Сирии, – ред.) США и международное сообщество продолжают поддерживать их героическую работу", – сказал представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать заявления России, что "Белые каски" устраивают инсценировки применения химоружия.

Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщил, что 11 сентября в населенном пункте Джиср-эш-Шугур сирийской провинции Идлиб съемочные группы ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала отсняли постановочные сцены применения химоружия сирийскими войсками против мирных граждан. На видеоматериалах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывается активистами "Гражданской обороны" ("Белые каски").

В центре также заявили, что террористы готовятся применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки.

О том, что боевики готовятся к провокации с инсценировкой химатаки, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, в августе заявлял официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik объяснил, почему в Вашингтоне дают высокую оценку деятельности "Белых касок".

"В настоящий момент "Белые каски", очевидно, уже утрачивают свое значение не только для США, но и для других западных стран из-за многих скандалов, связанных с деятельностью этой организации. Но так как эта структура выполняла и все еще выполняет функции, связанные с созданием определенного информационного поля для обоснования действий США, те по-прежнему ей дают, естественно, самую высокую оценку. Но мне кажется, что постепенно функции, возложенные на эту организацию, будут передаваться каким-то другим структурам, которые себя еще не дискредитировали. Слишком много в деятельности "Белых касок" уже было эпизодов с предоставлением нереальной фактологии и публикацией явно постановочных сюжетов. Поэтому "Белые каски", скорее всего, скоро прекратят свое существование или, по крайней мере, свою активную деятельность", – считает Григорий Ярыгин.

Финансируемая в основном западными странами организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности. Однако организацию неоднократно уличали в создании постановочных видео с фальсифицированными свидетельствами против сирийских правительственных сил.

Так, организация представила видео о последствиях химатаки, якобы совершенной правительственными войсками 7 апреля этого года в Думе под Дамаском. Местные жители позже рассказали, что запись была постановочной. 26 апреля российская сторона организовала доставку участников и свидетелей съемок в штаб-квартиру ОЗХО в Гааге, где представители стран-членов организации смогли задать им интересующие их вопросы.

После этого телеканал CBS сообщил, что госдепартамент США заморозил финансирование "Белых касок" в Сирии. По данным телеканала, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета организации. Позже было объявлено о возобновлении финансирования.