"Неприятно, но не смертельно". Политолог о продлении санкций ЕС

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. В эфире радио Sputnik политолог Кира Сазонова выразила мнение, что в ситуации с санкциями ничего не меняется, и этот формат отношений становится уже привычным.

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против РФ, сообщила пресс-служба совета ЕС. Санкции против граждан и организации из России будут действовать до 15 марта 2019 года. Они включают замораживание активов и ограничения на поездки.

В Москве, комментируя этот шаг, отмечали, что Россия развивается своим путем и обращать внимания на санкции не будет.

В эфире радио Sputnik кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова отметила, что в ситуации с санкциями, по сути, ничего не меняется.

"Мы не видим ничего нового: ни в плане нашей реакции на санкции, ни в плане того, на каком основании они вводятся нашими политическими оппонентами. Формулировки противоположной стороны те же – якобы была нарушена территориальная целостность Украины. Мы с этим категорически не согласны. То есть все остается в том же формате, привычном для обеих сторон. И, как мне кажется, пора признать, что данный формат отношений не является каким-то критическим. Да, это неприятно, недружественно. Но это, как ни крути, не смертельный формат отношений. Он не исключает экономических контактов, как мы это сейчас видим по "Северному потоку-2", а также деловых, политических контактов", – сказала Кира Сазонова.

В марте 2014 года Евросоюз ввел индивидуальные ограничения против россиян и украинцев, которых обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины". С тех пор они регулярно продлевались на полгода. При этом санкционный список постоянно расширялся. Сейчас в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.

Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.