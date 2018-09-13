Эксперт: на позицию Японии по мирному договору могут повлиять два фактора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ изложил подход японской стороны к заключению мирного договора с Россией. Позицию Токио в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов.

Москве и Токио нужно "сломать скорлупу взаимного недоверия" для продвижения по вопросу мирного договора, заявил премьер Синдзо Абэ на встрече с бизнесменами на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Важно, чтобы продвинулось взаимопонимание между народами России и Японии, и была подготовлена среда (для решения территориального вопроса и заключения мирного договора – ред.)", – цитирует премьера агентство Киодо.

Абэ также прокомментировал план экономического сотрудничества из восьми пунктов. По его мнению, нужно идти "от проектов на бумаге к конкретной форме", а также создать благоприятные условия для бизнеса.

Агентство выявило расхождение в позициях Синдзо Абэ и российского лидера Владимира Путина по срокам подготовки к заключению мирного договора: японский премьер считает, что процесс потребует времени, а президент России предложил заключить соглашение до конца года.

В то же время агентство обратило внимание, что из уст премьера не прозвучала и традиционная позиция о необходимости добиться решения вопроса принадлежности четырех Курильских островов: Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

В эфире радио Sputnik директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов назвал факторы, которые, по его мнению, оказывают влияние на позицию японской стороны в этом вопросе.

"Надо помнить, что в Японии стоят американские войска, и последнее слово в том, какой позиции будет придержаться Токио, зависит от того, какая позиция у Вашингтона. С учетом резко конфронтационных отношений между Россией и США, Вашингтон не позволит просто подписать договор. Более того, Япония в течение десятилетий, опять-таки под американским контролем, "промывала мозги" собственному населению по поводу так называемых северных территорий. И врубить задний ход они тоже не смогут", – сказал Владимир Колотов.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин согласился изменить подход к переговорам по мирному договору с Японией и сделал встречное предложение премьеру Синдзо Абэ – подписать документ до конца года "без всяких предварительных условий".