Аналитик рассказал, что будет "тянуть вверх" российскую экономику

МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России на 2018-2019 годы. Комментируя оценки экспертов в эфире радио Sputnik, аналитик Роман Ткачук высказал мнение о том, что необходимо сделать для дальнейшего роста экономики.

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП России на 2018 и 2019 годы на уровне апрельского прогноза – 1,7% и 1,5% соответственно. Об этом говорится в сообщении фонда по итогам консультаций с Москвой.

"Экономика России восстанавливается после рецессии 2015-2016 годов. Благодаря эффективной политике правительства и более высоким ценам на нефть,… в 2018 году рост прогнозируется на уровне 1,7% ВВП, чему способствуют рост кредитных и иных дополнительных доходов населения", – сказано в сообщении.

При этом среднесрочные перспективы остаются ограниченными из-за "структурных узких мест" и затяжных последствий санкций, уточняется в сообщении. Без структурных реформ рост составит около 1,5% ВВП, а монетарная политика к концу 2019 года стабилизирует инфляцию примерно на уровне 4%, заключают эксперты МВФ.

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук прокомментировал прогноз.

"В начале этой недели Росстат пересмотрел оценку роста ВВП России за первое полугодие в сторону небольшого повышения до 1,9%, и основными источниками роста являются такие сектора как финансовый, госуправление и оборонка. По всей видимости, каких-то изменений не предвидится, и эти сектора, вкупе с добывающим, продолжат тянуть российскую экономику вверх. Прогноз выглядит, на мой взгляд, адекватным. Пока цены на нефть высокие, примерно такими темпами экономика и будет двигаться. Чтобы вывести рост экономики на среднемировые темпы, нужно находить новые драйверы. Это может быть создание новых секторов экономики, развитие высоких технологий, нанотехнологий, биотехнологий. Пока эти сектора составляют небольшую долю в российском ВВП. Разработки ведутся, определенные успехи есть, но в макроэкономическом плане они пока незаметны. Возможно, они "выстрелят" через два-три года", – считает Роман Ткачук.