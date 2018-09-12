Политолог оценила риск проведения террористами реальной химатаки в Идлибе

Террористы готовятся применить отравляющие вещества в провинции Идлиб, в том числе против детей, заявили в ЦПВС. Политолог, востоковед Карине Геворгян в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.

Террористы готовятся применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки в провинции Идлиб, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Отмечается, что в подготовке провокации участвует организация "Белые каски". Для съемок в северо-восточной части Хан-Шейхуна развернут полевой медицинский пункт. В химатаке планируется обвинить сирийскую армию.

Также есть данные, что постановочные "химатаки" готовятся еще в одном городе – Кафр-Зайте. Для инсценировок боевики отобрали в провинции Алеппо 22 ребенка с родителями.

"Еще одна группа детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев, предназначенная для съемок летальных сцен, сейчас содержится в одном из помещений тюрьмы "Икаб", подконтрольной террористической группировке "Джебхат ан-Нусра*", – говорится в сообщении.

Политолог, востоковед Карине Геворгян в эфире радио Sputnik выразила мнение, что риск организации масштабной провокации очень велик.

"Ситуация очень сложная. С одной стороны, складывается впечатление, что все государства, так или иначе связанные с ситуацией в Сирии, стараются самые острые углы все-таки обойти. С другой стороны, известно, что американская сторона уже усилила свое военное присутствие в регионе, и это вызывает дополнительное напряжение. И вероятность того, что масштабная провокация с химической атакой может быть организована, очень велика. Извините за грубое выражение – "деньги уплачены". То есть заказ на проведение провокации принят, а отбоя от тех, кто ее заказывал, по всей видимости, пока не поступало", – сказала Карине Геворгян.

О том, что боевики готовятся к провокации, которая послужит поводом для ракетных ударов США и их союзников, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, этим занимаются боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*). В район также перебросили группу боевиков, обучавшихся обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива", рассказал Конашенков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.