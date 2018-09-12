"Раскол на почве эгоизма". Эксперт о протестах против "Северного потока-2"

Экологи подали иск в административный суд Швеции с требованием запретить строительство участка газопровода "Северный поток- 2" в шведских водах. Аналитик Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik объяснил причины этого демарша.

Экологическая организация ClientEarth подала второй иск против строительства газопровода "Северный поток-2", сообщила сама организация.

"ClientEarth подала иск в административный суд Швеции с требованием запретить строительство участка газопровода "Северный поток-2" длиной 510 километров в шведских водах. Юристы группы утверждают, что строительные документы являются неполными и неточным, так как они не учитывают влияния строительства на дикую природу в Балтийском море", – говорится в сообщении организации.

Это уже второй иск против "Северного потока-2", поданный ClientEarth. В мае группа пожаловалась на проект в суде Финляндии. При этом власти Швеции и Финляндии уже выдали разрешение на его реализацию.

Шведское радио ранее сообщало, что несколько парламентских партий страны критически оценивают "Северный поток-2" и хотели бы остановить этот проект. Посол Швеции в Москве Петер Эриксон со своей стороны отметил, что заявления шведских политических партий о намерении остановить строительство газопровода не могут повлиять на его реализацию.

"Те разрешения, которые нужны были для "Северного потока-2", Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет", – сказал он.

Ведущий аналитик управляющей компании "Горизонт" Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik прокомментировал протесты в скандинавских странах против строительства газопровода.

"По мере того как в Скандинавии бунтуют против "Северного потока-2", становится понятно, что это в первую очередь политизированная акция, потому что никаких реальных причин для беспокойства нет. Проект абсолютно безопасен, это показал еще первый "Северный поток". И этот "бунт" в первую очередь демонстрирует, на мой взгляд, назревающий раскол между различными странами Европы. Швеция граничит с Норвегией, которая на сегодняшний день – единственный крупный производитель газа в Западной Европе и поставляет его в том числе и в Швецию. Что касается стран Центральной и Южной Европы, то туда норвежский газ не доходит. Поэтому здесь, на мой взгляд, речь можно вести о проявлении эгоизма со стороны скандинавов и о существовании предпосылок для раскола Европы на почве этого эгоизма. Швеции, грубо говоря, это не особенно нужно – а то, что это нужно Германии, Австрии, Швейцарии и Италии, протестующих не особенно заботит", – сказал Владимир Рожанковский.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран осталось получить разрешение на строительство только от Дании.