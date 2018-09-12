Юрист оценил правомочность ареста Киевом акций "дочек" российских банков

Киевский суд арестовал акции украинских "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБ по иску компаний бизнесмена Игоря Коломойского в качестве компенсации за имущество в Крыму. Юрист Игорь Трунов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка ("дочка" ВЭБ), Сбербанка (дочерняя структура Сбербанка России) и "ВТБ Банка" ("дочка" российского ВТБ) по иску предприятий бизнесмена Игоря Коломойского. Документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

Компании Коломойского требовали признать и исполнить решение арбитражного суда в Гааге от 2 мая по делу о взыскании с России компенсации за утерянную в Крыму недвижимость. Всего иск подали 19 предприятий. Кроме того, банкам, чьи акции арестованы, запретили ликвидировать и реорганизовывать юридические лица.

Сбербанк России уже заявил, что намерен в ближайшее время обжаловать решение суда в Киеве об аресте акцией своей украинской "дочки".

Разбирательство в Постоянной палате третейского суда в Гааге о компенсации потерь украинских компаний началось в октябре 2016 года. Тогда Киев требовал выплатить 8 миллиардов долларов. Инициаторами выступили "Нафтогаз" и его "дочки".

В мае суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов. Украинское информагентство УНИАН передавало, что речь идет о возмещении 159 миллионов долларов за "нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года".

Москва, в свою очередь, не считает себя стороной этого процесса. Россия не была представлена в суде и после вынесения вердикта неоднократно заявляла, что будет его оспаривать.

Президент Международной юридической фирмы Игорь Трунов в эфире радио Sputnik оценил правомочность вердикта киевского суда.

"Решение не очень понятное сразу по нескольким параметрам. Например, в список попали банки, которые не являются государственными – это акционерные общества. Непонятно, каким образом претензии к государству могут быть переложены на акционерные предприятия, и, соответственно, в том числе на частных акционеров. Уже поэтому, как я считаю, решение неправомочное", – сказал Игорь Трунов.

По его словам, вопросы возникают и по поводу изначального решения арбитражного суда в Гааге.

"Нужно понимать, что в Гааге решение принимал не суд в обычном понимании, а именно арбитражный суд. У нас под арбитражными судами понимают немного не то, что в Европе. Арбитражный суд в их понимании – это инстанция, которая может рассматривать дело только с согласия заинтересованных сторон. Поэтому и в данном случае отношение к решению суда как минимум неоднозначное, и оно вполне подлежит обжалованию. Плюс к этому встает вопрос о признании решения киевского суда, а вопрос о взаимном признании судебных решений Россией и Украиной – это уже совсем отдельная история. Поэтому я уверен, что российскими заинтересованными сторонами будут после решения киевского суда сделаны последующие шаги, которые, по моему мнению, изменят ситуацию. То есть, продолжение последует", – считает Игорь Трунов.