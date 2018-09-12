Политолог: Киеву уже пора отменять законы физики, восход и заход Солнца

Детскую писательницу, борца за украинский язык Ларису Ницой возмутило решение министра образования Лилии Гриневич вернуть в школы "пропагандистские" учебники по русскому языку.
"Шок. Что. Это. Такое. Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором. Два года назад, со скандалом, нам удалось этот учебник снять. Сейчас эти учебники снова в школах", — написала Ницой на своей странице в Facebook.
Писательница пояснила, что активистка Марина Зеленюк нашла на сайте министерства образования и науки рекомендацию использовать этот учебник на уроках русского языка в 1-3 классах для школ с украинским языком обучения.
"Что?! Школы с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?! Двуглавого орла и триколор? Наши маленькие украинские дети?! Открыла сайт МОН и пережила настоящий шок. Я этот учебник два года назад изъяла! Затряслись руки", – возмутилась Ницой.
Она уточнила, что не ограничится подачей жалоб в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру и попросила народных депутатов немедленно инициировать снятие Гриневич с должности.
Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такие активисты, как Ницой, могут все довести до абсурда.
"Я давно жду, когда украинская власть начнет отменять законы физики, восход и заход Солнца. Пусть Верховная рада примет закон, который запретит украинцам жаловаться на жизнь и обяжет повторять: "У нас все хорошо!". История с учебниками русского языка – из той же "оперы". Если следовать этой логике, то и учить русский язык надо на украинском языке, а историю нужно преподавать исключительно украинскую. Но мы понимаем, что все эти заявления делаются с политической временной целью. Потому что по-другому нынешнее украинское государство существовать не может. Им нужно постоянно создавать какие-то мифы и постоянно их подпитывать. К этому, к сожалению, нужно относиться, как к серьезной болезни. Потому что на учебниках, которые пытаются внедрить, воспитывается новое поколение людей, и в будущем они будут этой страной управлять. И страшно представить, каким будет президент этой страны через 30 лет, если не изменить эту ситуацию", – сказал Руслан Осташко.
Помимо русскоговорящих людей, недовольство писательницы вызвали венгры, живущие в Закарпатье и требующие права изучать родной язык не только в средней, но и старшей школе.