Политолог: Киеву уже пора отменять законы физики, восход и заход Солнца

Украинскую активистку Ларису Ницой возмутил учебник русского языка, выпущенный в Киеве. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные борцы за украинский язык могут все довести до абсурда.

Детскую писательницу, борца за украинский язык Ларису Ницой возмутило решение министра образования Лилии Гриневич вернуть в школы "пропагандистские" учебники по русскому языку.

"Шок. Что. Это. Такое. Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором. Два года назад, со скандалом, нам удалось этот учебник снять. Сейчас эти учебники снова в школах", — написала Ницой на своей странице в Facebook.

Судя по всему, больше всего писательницу разозлили отдельные статьи о гербе и гимне Российской Федерации, где в частности говорится о двуглавом орле – "птице гордой и хищной", с которой "воевать опасно".

Писательница пояснила, что активистка Марина Зеленюк нашла на сайте министерства образования и науки рекомендацию использовать этот учебник на уроках русского языка в 1-3 классах для школ с украинским языком обучения.

"Что?! Школы с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?! Двуглавого орла и триколор? Наши маленькие украинские дети?! Открыла сайт МОН и пережила настоящий шок. Я этот учебник два года назад изъяла! Затряслись руки", – возмутилась Ницой.

Она уточнила, что не ограничится подачей жалоб в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру и попросила народных депутатов немедленно инициировать снятие Гриневич с должности.

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такие активисты, как Ницой, могут все довести до абсурда.

"Я давно жду, когда украинская власть начнет отменять законы физики, восход и заход Солнца. Пусть Верховная рада примет закон, который запретит украинцам жаловаться на жизнь и обяжет повторять: "У нас все хорошо!". История с учебниками русского языка – из той же "оперы". Если следовать этой логике, то и учить русский язык надо на украинском языке, а историю нужно преподавать исключительно украинскую. Но мы понимаем, что все эти заявления делаются с политической временной целью. Потому что по-другому нынешнее украинское государство существовать не может. Им нужно постоянно создавать какие-то мифы и постоянно их подпитывать. К этому, к сожалению, нужно относиться, как к серьезной болезни. Потому что на учебниках, которые пытаются внедрить, воспитывается новое поколение людей, и в будущем они будут этой страной управлять. И страшно представить, каким будет президент этой страны через 30 лет, если не изменить эту ситуацию", – сказал Руслан Осташко.

Лариса Ницой известна широкой публике своей борьбой за украинский язык. Ее регулярно возмущают русскоговорящие продавцы в магазинах, проводники в поездах и даже сотрудники СБУ. По мнению Ницой, русскоязычные соотечественники уязвимы для "российской пропаганды": если человек говорит на русском языке, то "вирус захватывает его мозг", "человек начинает смотреть на мир глазами россиянина". Украинский язык же является "прививкой от вируса", поясняла писательница.

Помимо русскоговорящих людей, недовольство писательницы вызвали венгры, живущие в Закарпатье и требующие права изучать родной язык не только в средней, но и старшей школе.