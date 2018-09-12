Почти половина школьных учителей пройдет переподготовку в рамках национального проекта по образованию. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ольга Васильева: новые реалии требуют новых подходов в преподавании Your browser does not support HTML5 audio

Национальный проект в сфере образования был утвержден майским указом президента в 2018 году. Планируется, что его реализация охватит период до 2024 года. В нем указывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. По словам министра просвещения России Ольги Васильевой, министерство разработало несколько программ, которые помогут добиться осуществления поставленных результатов.

"Это и создание ста центров опережающей профессиональной подготовки. Это пять тысяч лабораторий для нашего средне-профессионального образования. В этих лабораториях может пройти обучение до полутора миллионов наших студентов колледжей", – сказала Ольга Васильева.

Кроме того, по словам министра, пристальное внимание в рамках национального проекта по образованию уделят профессиональной переподготовке почти половины преподавательского состава школ.

"Мы считаем, что в рамках проекта будет также решена важнейшая задача, которая определяется указом – это переподготовка почти 50% нашего учительского корпуса. Почему переподготовка? Потому что новое время, новые реалии, связанные с нашим технологическим прорывом, требуют, конечно, и новых подходов, прежде всего, в преподавании", – сказала Ольга Васильева в интервью радио Sputnik на полях ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.