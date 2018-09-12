Ольга Васильева: новые реалии требуют новых подходов в преподавании

"Это и создание ста центров опережающей профессиональной подготовки. Это пять тысяч лабораторий для нашего средне-профессионального образования. В этих лабораториях может пройти обучение до полутора миллионов наших студентов колледжей", – сказала Ольга Васильева.
Кроме того, по словам министра, пристальное внимание в рамках национального проекта по образованию уделят профессиональной переподготовке почти половины преподавательского состава школ.
"Мы считаем, что в рамках проекта будет также решена важнейшая задача, которая определяется указом – это переподготовка почти 50% нашего учительского корпуса. Почему переподготовка? Потому что новое время, новые реалии, связанные с нашим технологическим прорывом, требуют, конечно, и новых подходов, прежде всего, в преподавании", – сказала Ольга Васильева в интервью радио Sputnik на полях ВЭФ.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
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