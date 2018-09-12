Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время круглого стола в формате видеомоста Москва – Кишинев в ММПЦ МИА Россия сегодня. 28 августа 2018

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время круглого стола в формате видеомоста Москва – Кишинев в ММПЦ МИА Россия сегодня. 28 августа 2018

Уполномоченный по защите прав предпринимателей раскритиковал закон о долевом строительстве. В эфире радио Sputnik на полях Восточного экономического форума Борис Титов высказал мнение, что документ оторван от нескольких аспектов строительного сектора.

Борис Титов: проблемы в долевом строительстве преувеличены Your browser does not support HTML5 audio

Изменения в закон "О долевом строительстве" вступили в силу в этом году. В частности, согласно закону, деньги дольщиков будут лежать на специальных счетах в банках, и в случае проблем со строительством могут быть возвращены. Кроме того, средства, которые вносят дольщики, разрешат использовать только на строительство конкретного дома, тратить их на возведение других объектов запретят.

По словам Бориса Титова, эти изменения оторваны от финансовых и технологических аспектов строительного сектора. Бизнес-омбудсмен заявил, что изменение законодательства о долевом строительстве практически остановило стройку, новые требования не дают предпринимателям возможности найти средства на строительство домов:

"Мы видим ряд проблем в отрасли долевого строительства после принятия нового законодательства. Ряд поправок депутатов практически остановил стройку. В долевом строительстве есть проблемы, все должны получать свои квартиры. Не получили квартиры всего лишь 0,04%. Истории слышны, власть реагирует, но проблемы преувеличены. На дорогах есть те, кто нарушает правила, но это не значит, что надо совсем запретить дорожное движение. Долевое строительство как форма финансирования стройки практически остановлена. Требования, которые предъявлены, не дают возможности строителям найти необходимые средства, чтобы строить дома. Это сильно повлияет на стоимость квартир. Закон о долевом строительстве оторван от финансовых, технологических аспектов строительного сектора. Нужно принимать еще ряд законопроектов", – сказал Борис Титов в интервью радио Sputnik на полях ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.