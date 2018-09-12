Шохин: РСПП против уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что уголовная ответственность – это крайняя мера, которая должна применяться только в отношении злостных нарушителей.
"Можно обойтись административной ответственностью за необоснованное увольнение работника по причине его предпенсионного возраста. Но раз президент сказал, что вплоть до уголовного, мы будем настаивать на том, чтобы параллельно с этими поправками были приняты поправки о так называемой административной преюдиции. Преюдиция – это обязательность административного рассмотрения споров перед тем, как возбуждается уголовное дело. Если работодатель – злостный нарушитель, тогда есть основание. Давай на общественные работы, веничком, как Берлускони, давай подметай в доме престарелых, а они будут на тебя пальцем показывать: "плохой работодатель", – сказал Александр Шохин в интервью радио Sputnik на полях ВЭФ.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
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