РСПП предлагает смягчить наказание за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста. Об этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил в эфире радио Sputnik на полях ВЭФ во Владивостоке.

Шохин: РСПП против уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров Your browser does not support HTML5 audio

Тринадцатого сентября, как ожидается, Государственная Дума рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста. В документе объясняется, что предпенсионный возраст – это период до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости. Согласно документу, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что уголовная ответственность – это крайняя мера, которая должна применяться только в отношении злостных нарушителей.

"Можно обойтись административной ответственностью за необоснованное увольнение работника по причине его предпенсионного возраста. Но раз президент сказал, что вплоть до уголовного, мы будем настаивать на том, чтобы параллельно с этими поправками были приняты поправки о так называемой административной преюдиции. Преюдиция – это обязательность административного рассмотрения споров перед тем, как возбуждается уголовное дело. Если работодатель – злостный нарушитель, тогда есть основание. Давай на общественные работы, веничком, как Берлускони, давай подметай в доме престарелых, а они будут на тебя пальцем показывать: "плохой работодатель", – сказал Александр Шохин в интервью радио Sputnik на полях ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

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