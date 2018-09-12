Олейник: на Украине вынуждены терпеть "эксперименты" главы Минздрава

В Раде обвинили власти Украины в "медицинском геноциде" населения. В эфире радио Sputnik эти обвинения прокомментировал украинский политик, правозащитник Владимир Олейник.

Депутат Верховной рады Ольга Богомолец на своей странице в Facebook обвинила правительство Украины в "медицинском геноциде", из-за которого, по ее словам, в стране сокращается численность населения, количество больниц и медицинских работников.

Парламентарий напомнила, что население Украины сокращается на 200 тысяч человек в год, при этом многие врачи ежегодно теряют работу из-за того, что правительство экономит на медицине. Кроме того, в стране сложилась тяжелая ситуация с задолженностью по зарплатам медикам. По мнению депутата, все это объясняется непрофессионализмом украинского Минздрава.

По словам Богомолец, украинское правительство проводит медицинские реформы исключительно "на бумаге" и лишь с целью угодить международным организациям и донорам.

"Многим сегодня выгодно, чтобы на Украине закрывались больницы, становилось меньше медиков и меньше населения", – заключила депутат.

Как отметил в эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник, это заявление соответствует действительности.

"Не только Ольга Богомолец, а все медицинское сообщество считает, что гражданка США, которая сегодня занимает должность и.о. министра здравоохранения (Ульяна Супрун – ред.), проводит политику геноцида. Она уничтожает то, что было, а реформы, которые она проводит, абсолютно не соответствуют национальным интересам Украины. К примеру, она реально монополизировала приобретение медицинских препаратов через международные фармацевтические компании. И сегодня Украина, финансируя в начале года приобретение медикаментов, получает их в конце года либо с небольшими сроками годности, либо просроченные. Сегодня многие медицинские коллективы увольняются в связи с тем, что проводится политика дискредитации медицинского сообщества. Но ее саму никто не может уволить, поскольку она является гражданкой США и у нее есть покровитель в Республиканской партии. Поэтому все терпят ее эксперименты", – сказал Владимир Олейник.

По его словам, украинский Минздрав воплощает в жизнь задачу, поставленную американцами. О том, что у Украины есть потенциал аграрной сверхдержавы, в свое время заявил посол США Джеффри Пайетт, напомнил Владимир Олейник.

"Поскольку США, в лице посла, определили национальную стратегию развития Украины как супераграрного государства (а этот сегмент нуждается в 15-20 миллионах населения, все остальные не нужны), то они и проводят такую политику – реально уменьшают количество населения за счет того, что никто не беспокоится о развитии здравоохранения, о защите материнства и детства. И по сути, это заставляет многих украинцев уезжать за пределы страны", – отметил украинский политик.

Прошлой осенью Верховная рада одобрила законопроект о радикальной медицинской реформе. Это вызвало протесты, но вскоре документ подписал президент Петр Порошенко. Реформа проводится поэтапно: с каждым месяцем от старой системы остается все меньше. Цель украинских властей – перейти от бюджетного финансирования медицинских учреждений к принципу "деньги следуют за пациентом". Больные смогут выбирать, к какому врачу им обратиться. Поддержка конкретных больниц прекратится, а доктора вступят в соревнование на основе свободной конкуренции.