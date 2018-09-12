Олейник: на Украине вынуждены терпеть "эксперименты" главы Минздрава

Депутат Верховной рады Ольга Богомолец на своей странице в Facebook обвинила правительство Украины в "медицинском геноциде", из-за которого, по ее словам, в стране сокращается численность населения, количество больниц и медицинских работников.
По словам Богомолец, украинское правительство проводит медицинские реформы исключительно "на бумаге" и лишь с целью угодить международным организациям и донорам.
"Многим сегодня выгодно, чтобы на Украине закрывались больницы, становилось меньше медиков и меньше населения", – заключила депутат.
Как отметил в эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник, это заявление соответствует действительности.
"Не только Ольга Богомолец, а все медицинское сообщество считает, что гражданка США, которая сегодня занимает должность и.о. министра здравоохранения (Ульяна Супрун – ред.), проводит политику геноцида. Она уничтожает то, что было, а реформы, которые она проводит, абсолютно не соответствуют национальным интересам Украины. К примеру, она реально монополизировала приобретение медицинских препаратов через международные фармацевтические компании. И сегодня Украина, финансируя в начале года приобретение медикаментов, получает их в конце года либо с небольшими сроками годности, либо просроченные. Сегодня многие медицинские коллективы увольняются в связи с тем, что проводится политика дискредитации медицинского сообщества. Но ее саму никто не может уволить, поскольку она является гражданкой США и у нее есть покровитель в Республиканской партии. Поэтому все терпят ее эксперименты", – сказал Владимир Олейник.
По его словам, украинский Минздрав воплощает в жизнь задачу, поставленную американцами. О том, что у Украины есть потенциал аграрной сверхдержавы, в свое время заявил посол США Джеффри Пайетт, напомнил Владимир Олейник.
"Поскольку США, в лице посла, определили национальную стратегию развития Украины как супераграрного государства (а этот сегмент нуждается в 15-20 миллионах населения, все остальные не нужны), то они и проводят такую политику – реально уменьшают количество населения за счет того, что никто не беспокоится о развитии здравоохранения, о защите материнства и детства. И по сути, это заставляет многих украинцев уезжать за пределы страны", – отметил украинский политик.