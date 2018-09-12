"Не белые и не пушистые". Политолог о деятельности в Сирии "Белых касок"

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия и власти Сирии необоснованно обвиняют организацию "Белые каски".
"Режим Асада и Россия продолжают выдвигать фальшивые обвинения против "Белых касок" в ходе широкой дезинформационной кампании, подвергая их добровольцев серьезному риску… США и международное сообщество продолжают поддерживать их", – сказала она во вторник журналистам.
Российское Минобороны ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с инсценировкой применения химического оружия, что должно стать поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по сирийским гособъектам. Эти три страны уже наносили подобные удары, называя это ответом на химатаки.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik назвал заявление представителя госдепартамента США "странным".
"Не только в России, но и в других странах эксперты не просто обвиняют "Белые каски", а приводят конкретные доказательства. Это соответствующие видеоматериалы и свидетельства людей, которые были задействованы в постановочных съемках. Поэтому заявление Госдепа мне кажется достаточно странным – речь ведь идет не о голословных обвинениях, а о вполне доказательных. В отличие, кстати, от обвинений в адрес России по "делу Скрипалей", где фактических доказательств не было и нет. Поэтому мы можем только оставить это заявление на совести госдепартамента", – сказал Игорь Ковалев.
По его словам, заявления Госдепа по поводу "Белых касок" звучат неубедительно еще и потому, что США участвуют в финансировании этой организации.
"Видимо, что называется, "на воре шапка горит", и американцы, которые тоже имеют отношение к финансированию "Белых касок", пытаются выдать желаемое за действительное… Однако звучит это крайне неубедительно: люди, участвовавшие в постановочных съемках "Белых касок", уже давали показания, в том числе в международных организациях. Поэтому аргументов, доказывающих, что "Белые каски" – действительно "белые и пушистые", мы пока не видим", – заключил Игорь Ковалев.
Финансируемая в основном западными странами организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности. Однако организацию неоднократно уличали в создании постановочных видео с фальсифицированными свидетельствами против сирийских правительственных сил.
После этого телеканал CBS сообщил, что госдепартамент США заморозил финансирование "Белых касок" в Сирии. По данным телеканала, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета организации. Позже было объявлено о возобновлении финансирования.