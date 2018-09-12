"Не белые и не пушистые". Политолог о деятельности в Сирии "Белых касок"

В госдепартаменте США заявили, что Москва и Дамаск необоснованно обвиняют организацию "Белые каски" в подготовке провокаций. Политолог Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik объяснил, почему заявление представителя Госдепа звучит неубедительно.

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия и власти Сирии необоснованно обвиняют организацию "Белые каски".

"Режим Асада и Россия продолжают выдвигать фальшивые обвинения против "Белых касок" в ходе широкой дезинформационной кампании, подвергая их добровольцев серьезному риску… США и международное сообщество продолжают поддерживать их", – сказала она во вторник журналистам.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что в Идлибе идут съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией химоружия.

Российское Минобороны ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с инсценировкой применения химического оружия, что должно стать поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по сирийским гособъектам. Эти три страны уже наносили подобные удары, называя это ответом на химатаки.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik назвал заявление представителя госдепартамента США "странным".

"Не только в России, но и в других странах эксперты не просто обвиняют "Белые каски", а приводят конкретные доказательства. Это соответствующие видеоматериалы и свидетельства людей, которые были задействованы в постановочных съемках. Поэтому заявление Госдепа мне кажется достаточно странным – речь ведь идет не о голословных обвинениях, а о вполне доказательных. В отличие, кстати, от обвинений в адрес России по "делу Скрипалей", где фактических доказательств не было и нет. Поэтому мы можем только оставить это заявление на совести госдепартамента", – сказал Игорь Ковалев.

По его словам, заявления Госдепа по поводу "Белых касок" звучат неубедительно еще и потому, что США участвуют в финансировании этой организации.

"Видимо, что называется, "на воре шапка горит", и американцы, которые тоже имеют отношение к финансированию "Белых касок", пытаются выдать желаемое за действительное… Однако звучит это крайне неубедительно: люди, участвовавшие в постановочных съемках "Белых касок", уже давали показания, в том числе в международных организациях. Поэтому аргументов, доказывающих, что "Белые каски" – действительно "белые и пушистые", мы пока не видим", – заключил Игорь Ковалев.

Финансируемая в основном западными странами организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности. Однако организацию неоднократно уличали в создании постановочных видео с фальсифицированными свидетельствами против сирийских правительственных сил.

Так, организация представила видео о последствиях химатаки, якобы совершенной правительственными войсками 7 апреля этого года в Думе под Дамаском. Местные жители позже рассказали, что запись была постановочной. Международные эксперты, посетившие Думу, не обнаружили там свидетельств применения химоружия. 26 апреля российская сторона организовала доставку участников и свидетелей съемок в штаб-квартиру ОЗХО в Гааге, где представители стран-членов организации смогли задать им интересующие их вопросы.

После этого телеканал CBS сообщил, что госдепартамент США заморозил финансирование "Белых касок" в Сирии. По данным телеканала, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета организации. Позже было объявлено о возобновлении финансирования.