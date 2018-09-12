Американист оценил вероятность удара США по Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель дала понять, что Берлин может присоединиться к возможным ударам западной коалиции по Сирии. Американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik изложил причины, по которым эти удары могут быть нанесены.

ФРГ выступает за политическое решение по Сирии, однако не обращать внимания на использование химического оружия в нарушение международной конвенции не может быть ответом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Наш внешнеполитический принцип заключается в поддержке политических усилий. Поэтому мы, конечно же, участвуем в Сирии в составе малых форматов, астанинского формата совместно во главе с ООН, но просто предположить, что мы можем не обращать внимания на то, что где-то используется химическое оружие, нарушается международная конвенция, не может быть ответом", – сказала Меркель, выступая в бундестаге.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что министерство обороны Германии изучает возможность участия в ударах США, Великобритании и Франции по Сирии в случае применения там химоружия.

Однако, отмечает таблоид, даже если министерство обороны проработает эти планы, окончательное решение останется за канцлером Ангелой Меркель.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин считает, что удар западной коалиции во главе с США по Сирии весьма вероятен.

"Провинция Идлиб остается последним оплотом терроризма в Сирии и поэтому можно сказать, что судьба Сирии будет решаться в Идлибе. Понятно, что сирийские правительственные войска будут стремиться освободить этот регион, очистив его от террористических формирований, и также понятно, что рано или поздно это произойдет. Соединенным Штатам, с их стороны, нужно сохранить в Сирии какой-то очаг напряженности. И с этим связано их желание ударить по Сирии под любым предлогом. В то же время, я думаю, этот удар, если он и будет нанесен, общего баланса сил не изменит. Он лишь покажет, что американцы проигрывают "битву за Сирию" и хотят напоследок продемонстрировать свою силу", – сказал Константин Блохин в эфире радио Sputnik.

Он изложил причины, по которым, как он считает, США могут пойти на нанесение удара.

"Это, знаете, есть в американской политической культуре: дескать, пусть мы и проигрываем, но все равно мы – сверхдержава и делаем, что считаем нужным. Заодно Белый дом тем самым отвлечет внимание публики от обсуждения внутриполитических скандалов, а (президент США Дональд) Трамп может надеяться на рост его личного рейтинга. Напомню, что в результате предыдущего удара по Сирии рейтинг Трампа заметно вырос. А в преддверии выборов в конгресс республиканцам это будет очень кстати. По всем этим причинам удар США по Сирии мне представляется очень вероятным. Но по сути это будет не свидетельство их силы, а показатель их слабости. Ведь если говорить о долгосрочных и даже среднесрочных перспективах, то, думаю, американцы понимают, что они уже "потеряли Сирию". Смену режима там им уже вряд ли удастся осуществить: точка невозврата преодолена", – считает Константин Блохин.