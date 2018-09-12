Военный эксперт: в реальности состояние ВСУ – критическое

Вооруженные силы Украины пытаются скрыть нехватку военной техники, сообщили в самопровозглашенной ДНР. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Владимир Богатырев.

Руководство ВСУ пытается скрыть проблемы с нехваткой вооружений в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. По его словам, украинской армии приходится использовать снятую с хранения старую военную технику.

"С целью доукомплектования 128-й горно-штурмовой бригады техникой до штатной численности начальником Генштаба ВСУ Муженко принято решение укомплектовать ее бронемашинами, снятыми с хранения в 1658-м центре обеспечения бронетанковым имуществом в Харькове", – заявил представитель ДНР.

Как отметил Безсонов, нехватка техники коснулась даже "элитных" подразделений украинской армии.

"Таким образом, военное руководство ВСУ, пытаясь создать иллюзию боеготовности и боеспособности своих Вооруженных сил, даже в так называемые "элитные" части собирает недостающие образцы со всей Украины", – сказал он.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев отметил, что реальное состояние ВСУ – совсем не то, за которое его выдают украинские политики.

"То, что мы видим на экранах с участием президента Украины (Петра) Порошенко, то, что мы видим на парадах с участием американских военнослужащих – это не реальность, а это то, что украинские политики выдают за реальность. В реальности, как мы знаем в том числе из общения с людьми, состояние ВСУ – критическое, и в частности, в вооруженных силах, находящихся в зоне соприкосновения и проводящих операции против республик Донбасса. У них нехватка вооружений, боеприпасов, нехватка продовольствия. Очень плохо поставлено финансирование. Выражают неудовольствие многие украинские военнослужащие, находящиеся в этой зоне, там много случаев дезертирства. И достаточно большое количество людей, которые на сегодняшний день теряют уверенность в своем руководстве. Если бы была возможность, то они хотели бы выйти из вооруженных сил, прекратить участие в этой незаконной во всех отношениях операции", – сказал Владимир Богатырев.