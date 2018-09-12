Военный аналитик: попытки Украины "надувать щеки" в Приазовье вызывают смех

Украина заявила о переброске войск к Азовскому морю. Действия Киева в эфире радио Sputnik прокомментировал военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку в Приазовье. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко на своей странице в Facebook.

По словам Попко, там будет организовано постоянное присутствие общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск, артиллерии и армейской авиации.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, в свою очередь, сообщил в Facebook, что Украина завершила переброску в Азовское море двух бронекатеров типа "Гюрза-М". По его словам, 9 сентября на воду спустили бронекатер "Лубны", а 11 сентября – бронекатер "Кременчуг".

Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал действия украинской стороны.

"Это ничего не значит, кроме того, что Украины пытается надувать щеки и показывать себя мощной сухопутной и военно-морской державой. Это попытка доказать всем и, в первую очередь, собственному населению, что она защищает свои интересы в Азовском море, что, на самом деле, бессмысленно. Это внутреннее море для Украины и для России, и Украина не может самостоятельно распоряжаться водными ресурсами Азовского моря. Есть определенные границы, которые она не может нарушать. Наши интересы в Азовском море защищают наши пограничники. Поэтому у Украины нет сил и средств, чтобы соответствовать тому надуванию щек, которое она демонстрирует всему миру. Это вызывает скорее смех. Но генералы и адмиралы на то и существуют, чтобы доказывать всем, что они на своем месте и не зря получают государственную зарплату. Ну, пусть перебрасывают какие-то силы – напугать кого-то они не сумеют", – сказал Виктор Литовкин.