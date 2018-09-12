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Эксперт оценил готовность Японии заключить мирный договор с РФ

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (629)
(обновлено: 11:29 12.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года. В эфире радио Sputnik руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал, что обнадеживает японскую сторону в этом вопросе.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил заключить мирный договор между Россией и Японией.

"Семьдесят лет мы ведем переговоры. (Премьер Японии, – ред.) Синдзо (Абэ, – ред.) сказал: "Давайте поменяем подходы". Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор – не сейчас, но до конца года – без всяких предварительных условий", – сказал российский лидер.

Торжества в честь окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов на площади Славы в областном центре Сахалинской области. 2 сентября 2018
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Эксперт предположил, повлияет ли протест Японии на ее отношения с Россией
По его словам, затем на основе мирного договора можно продолжить решать все спорные вопросы. "Это облегчило бы нам решение всех проблем", – сказал Путин.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, заявил на ВЭФ, что разделяет с президентом РФ Владимиром Путиным позицию о том, что отсутствие мирного договора между Токио и Москвой – это ненормальная ситуация.

"У нас с президентом Путиным совпадают мнения о том, что это ненормальная ситуация", – сказал Абэ.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов оценил готовность японской стороны принять предложение о заключении мирного договора в ближайшее время.    

"До конца года остались всего считанные месяцы, а принципиальные позиции у нас с Японией кардинально расходятся…Вместе с тем, премьер-министр Синдзо Абэ не теряет надежды на то, что ему удастся как-то эту территориальную проблему сдвинуть, а, может, и подписать мирный договор. Он уповает в этом отношении на Владимира Путина, считая, что только они вдвоем, как два харизматических лидера, могут решить эту проблему. Японского премьер-министра обнадеживает тот факт, что у Путина еще один президентский срок, а сам Абэ надеется выиграть выборы председателя правящей Либерально-демократической партии, которые состоятся 20 сентября, и это даст ему возможность автоматически стать премьером еще в течение трех лет. Так вот он надеется, что в течение трех лет он и Путин будут искать развязку этого территориального спора", – сказал Валерий Кистанов.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Бизнесмены из Японии на Курильских островах. 28 июня 2017
© Фото : Правительство Сахалинской области
Политолог о японской бизнес-миссии на Курилы: давайте дружить
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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