"Проветрить голову от имперского апломба". Политолог об отношениях США и РФ

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что американцам навязали идею о "России-злодейке", отношения двух стран "отравлены". Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, возможно ли преодолеть эту ситуацию.

Российско-американские отношения в данный момент "отравлены", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума. Как указал министр, в отношениях США с партнерами уже стало постоянной мантрой – сразу объявлять меры принудительного воздействия, "когда чуть что не так".

"Я не думаю, что можно рассчитывать на долгосрочный успех в такой политике", — подчеркнул Лавров.

По его мнению, в общественное сознание американцев внедрили идею о "России-злодейке". Этого власти США добились с помощью версии "российского следа" в деле Пола Манафорта – экс-руководителя предвыборного штаба президента Дональда Трампа.

"Стали раскручивать дело Манафорта, которого обвиняли в том, что он чуть ли не главный был исполнитель злых намерений Кремля по недопущению победы Хиллари Клинтон. А в итоге после многомесячных расследований, слушаний его обвинили исключительно в том, что он был агентом украинского правительства и работал в интересах украинского правительства", — напомнил Лавров.

Министр отметил, что проигравшая на выборах Демократическая партия отказывается принимать результаты и "всеми силами" пытается найти виновного, но "только не внутри США".

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев высказал мнение, что в отношениях двух стран накопились фундаментальные проблемы.

"У нас есть несколько фундаментальных проблем в отношениях с США, которые делают невозможным не то что равноправный диалог, но даже обмен мнениями. Часть из них носит внутриамериканский характер. Нам не с кем говорить в США. Как мы уже убедились, Дональд Трамп не в силах что-либо делать на российско-американском поприще — его блокируют конгресс. Там тоже нет никого, кто мог бы вести с Россией диалог. Кроме того, в теоретическом плане за Россией закреплен ярлык "ревизиониста однополюсного мира". Мы поставили под сомнение доминирование США на международной арене. Своими действиями, как считает американская сторона, мы постоянно этот ярлык подтверждаем. Отсюда и формулировка, которую используют на государственном уровне в отношении России, – противник", — сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, преодолеть накопившиеся в отношениях проблемы будет непросто.

"В 90-е годы в американском истеблишменте укоренилось мнение о России как о стране, которая находится на несколько ступеней ниже социального, политического и экономического развития США. В этом плане они себя считают "старшим по званию". Санкции они воспринимают как воспитание – поставить нас в угол, оставить без сладкого. Для них это уступка, потому что обычно они нападают. Позволить себе это в отношении России они не могут, поэтому держат такой назидательно-осуждающий тон. И когда мы отвечаем, это вызывает у них непонимание. Думаю, в ближайшие годы преодолеть это невозможно. В принципе такие проблемы преодолеваются, когда происходит тяжелый кризис мирового масштаба, который проветривает от имперского апломба многие головы. Но такие кризисы, конечно, очень опасны", — отметил Андрей Суздальцев.

