Военный политолог рассказал, для чего Киев обостряет ситуацию в Приазовье

Речные бронекатера Бердянск и Аккерман проекта 58150 Гюрза во время ходовых испытаний в отрытом море

Речные бронекатера Бердянск и Аккерман проекта 58150 Гюрза во время ходовых испытаний в отрытом море

Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку на Азовском направлении, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ. Комментируя эти действия в эфире радио Sputnik, военный политолог Андрей Кошкин отметил, что украинские власти намеренно обостряют ситуацию.

Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку в Приазовье. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко на своей странице в Facebook.

По словам Попко, в этом районе будет организовано постоянно присутствие общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск, артиллерии и армейской авиации.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, в свою очередь, сообщил в Facebook, что Украина завершила переброску в Азовское море двух бронекатеров типа "Гюрза-М". По его словам, 9 сентября на воду спустили бронекатер "Лубны", а 11 сентября – бронекатер "Кременчуг".

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал действия Киева.

"Киевские власти обостряют ситуацию в районах возможного столкновения, наращивают свой потенциал. В этой ситуации переброска кораблей в Азовское море, усиление корабельной группы, насколько это могут сделать вооруженные силы Украины, – это, конечно же, стремление показать всему миру некие серьезные намерения. Но это все политически разыгранные маневры, чтобы обратить на себя внимание Европы, США, создать видимость активных действий, чтобы получить новые финансовые транши и поддержку со стороны Запада", — сказал Андрей Кошкин.

О планах Киева увеличить группировку кораблей в Азовском море было объявлено в конце августа. Украинские власти заявляют, что видят угрозу военно-экономической блокады со стороны России. Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего они простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.