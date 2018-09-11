"Непонятная общность". Политолог о поведении украинской делегации в ОБСЕ

Представителям Крыма пытались помешать выступить на совещании БДИПЧ ОБСЕ. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал этот инцидент.

Российская делегация указала руководству ОБСЕ на недопустимость дискриминации представителей Крыма на площадке организации, сообщил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев журналистам в Варшаве.

Ранее во вторник некоторым представителям Крыма помешали выступить в Варшаве на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Так, член украинской делегации прерывал каждое выступление крымских делегатов ремарками о том, что Крым является "оккупированной территорией" и представители полуострова не могут выступать от имени РФ. Представитель Канады, в свою очередь, предложил вывести из зала крымских делегатов, однако к нему не прислушались.

"Мы предприняли демарш перед руководством БДИПЧ ОБСЕ, в частности, провели встречу с первым заместителем директора, и в ходе этой встречи указали ей на недопустимость повторения инцидентов, которые были сегодня во время утренней рабочей сессии", – сказал Лукьянцев.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Украинские делегаты уже не в первый раз неадекватно реагируют на присутствие крымчан на мероприятиях ОБСЕ. При этом украинская делегация ведет себя, по сути, не как представители европейского государства, как они сами себя, очевидно, видят, а как некая непонятная общность, далекая от любых демократических принципов. Крымчане же, со своей стороны, пользуются любую возможностью, чтобы донести правду о жизни на полуострове и донести свою точку зрения", – сказал Иван Мезюхо.

Он отметил, что на самом деле многих европейцев интересует реальная ситуация на полуострове и мнение его жителей.

"С 2014 года Крым постоянно посещают иностранные делегации, в том числе из стран ЕС. Благодаря этой "народной дипломатии" очень многие люди в западных странах узнали правду о ситуации на этом российском полуострове. Крым смотрит на мир абсолютно открыто, нам нечего скрывать, поэтому все, кто хочет узнать правду о Крыме, имеют все возможности для этого", – сказал Иван Мезюхо.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.