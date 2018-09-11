"Надо разбираться". Мнение о возможных тайных биологических опытах в Грузии

Экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в грузинско-американской лаборатории близ Тбилиси могли проводиться секретные опыты над людьми. Американист Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik прокомментировал эти заявления.

Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в грузинско-американской лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси могли проводиться опыты над людьми и попросил президента США Дональда Трампа расследовать это.

На пресс-конференции в Москве Гиоргадзе сообщил, что получил из Грузии документы, "первичное изучение" которых показывает, что в лаборатории "могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии". Некоторые из них, по его словам, могли закончиться летально.

Гиоргадзе подчеркнул, что он не специалист в области биологического и бактериологического оружия, поэтому с документами должны ознакомиться эксперты и сделать свои выводы.

В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии опровергли заявление бывшего министра.

"Ничего подобного у нас не происходит, наш руководитель не раз сообщал, что приглашает всех желающих гостей посетить лабораторию и развеять все сомнения. В этом нет никаких барьеров", – заявили РИА Новости в центре.

Американист, политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления экс-министра.

"И Пентагон, и ЦРУ, и другие американские ведомства, как и силовые ведомства других стран, регулярно попадают под подозрения в каких-то злоупотреблениях. Иной раз эти подозрения оказываются справедливыми и тогда в других случаях сходные подозрения приобретают особый вес. Например, тайные тюрьмы ЦРУ были выявлены? Были. "Мухлеж" с пытками в различного рода "заведениях" американских силовых ведомств был выявлен? Был. Поэтому любого рода подозрения приобретают особый вес в связи с тем, что ранее их уже "ловили за руку". В данном случае (с лабораторией имени Ричарда Лугара в Грузии, – ред.) на мой взгляд, нет абсолютно никаких точных данных, что там на самом деле было. И не используется ли это, кстати, некими локальными грузинскими силами для каких-то своих нужд… Чтобы понять, что действительно было и какого размера было бедствие – если оно было – надо разбираться, но пока что никто этим не занимается", – сказал Дмитрий Дробницкий.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу размещения Пентагоном "медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году МИД упоминал в этой связи лабораторию Лугара, в которой "прописалось" медицинское исследовательское подразделение Сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание работ подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Тбилиси считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.