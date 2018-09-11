В версии про "отравителей Скрипалей" появился некий российский дипломат, якобы завербованный Лондоном, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik профессор ВШЭ, доктор юридических наук Александр Домрин высказал свое мнение о ситуации.

Британское издание Daily Express во вторник, 11 сентября, сообщило со ссылкой на анонимный источник в британской разведке, что выявить и опознать прибывших в Великобританию якобы для отравления Скрипалей "Александра Петрова" и "Руслана Боширова" помог завербованный Лондоном и вывезенный из Рима российский дипломат. Как пишет издание, речь может идти о дипломате, работавшем в посольстве России в Риме, настоящая цель которого якобы заключалась в сборе секретной информации о НАТО.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя по просьбе журналистов эту информацию, заявил, что не слышал о таком дипломате. "Я ничего не слышал", – сказал Ушаков.

Комментируя в эфире радио Sputnik публикацию Daily Express, профессор ВШЭ, доктор юридических наук Александр Домрин выделил самый главный, по его мнению, вопрос, который возникает в связи с "делом Скрипалей".

"Говорить можно все что угодно. И за это хватаются разные СМИ, потому что это хайп, это привлечение читателей. Но у меня, как у юриста, неизбежно возникают вопросы: где этот человек, где факты по этому делу? Их до сих пор я не вижу. Все, что мы видим, это "хайли лайкли""… Но самый главный вопрос: что с Юлией Скрипаль, с гражданской РФ? Она лишь однажды появилась на телеэкране. Что с ней сейчас происходит? Если ее не удерживают британские власти, то она должна регулярно появляться на экранах и с лучезарной улыбкой рассказывать, как она ухаживает за отцом. В противном случае у меня есть все основания считать, что британские власти удерживают гражданку РФ на своей территории помимо ее воли. Для нас это главный вопрос: что с нашей гражданкой, где она находится и почему", – сказал Александр Домрин.

По утверждению Лондона, в британском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

На прошлой неделе Лондон распространил фотографии двух человек, которых подозревает в покушении на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь. Как утверждают британские правоохранители, они являются "офицерами ГРУ". Великобритания назвала фамилии "подозреваемых" – Александр Петров и Руслан Боширов, указав, что имена ненастоящие.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых Москве ни о чем не говорят. В МИД также подчеркнули, что следствие по таким делам требует взаимодействия правоохранителей обеих стран. Позже Генпрокуратура России заявила о готовности взаимодействовать с коллегами из Великобритании по данному инциденту.

Между тем, как удалось выяснить RT, один из обвиненных в отравлении Скрипалей вел бизнес на Украине, имел судимость и не мог иметь никакого отношения к спецслужбам.