Программа "Дальневосточный гектар": как улучшить ситуацию?

"В Приморском, Хабаровском краях гораздо больше территорий, пригодных для освоения, нежели на Чукотке, Магадане и Камчатке. Мы провели опрос более 2 тысяч получателей земельных участков и тех людей, которые еще не принимали участие в программе. Они назвали три основных демотиватора, которые препятствуют их участию в программе. Это отсутствие в первый период освоения земельного участка финансовой поддержки. Второе – это достаточно высокая стоимость подведения инфраструктуры к земельному участку. Третье – невозможность увидеть земельный участок прежде, чем его получить. Агентство в настоящей момент разрабатывает комплекс льгот, направленных на возможность постройки дома на той территории, которую выбрал участник программы. Порядка 50% человек, взявшие земельные участки, выбрали домостроение. Мы предлагаем следующее: это льготы на предоставление кредита для покупки дома и единовременная субсидия в том случае, когда дом уже будет построен. Если этот комплекс мер будет реализован, тогда дом будет построить гораздо дешевле", – рассказал Сергей Ховрат.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
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