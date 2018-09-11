Как преодолеть основные причины, мешающие развитию программы "Дальневосточный гектар"? На вопросы радио Sputnik в рамках Восточного экономического форума ответил гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Программа "Дальневосточный гектар": как улучшить ситуацию? Your browser does not support HTML5 audio

Отсутствие финансовой поддержки на начальном этапе, высокая стоимость подведения коммуникаций, невозможность первоначально увидеть земельный участок, прежде чем его выбрать. По мнению генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергея Ховрата, именно эти три причины препятствуют участию россиян в программе "Дальневосточный гектар". В эфире радио Sputnik руководитель агентства рассказал, как исправить ситуацию.

"В Приморском, Хабаровском краях гораздо больше территорий, пригодных для освоения, нежели на Чукотке, Магадане и Камчатке. Мы провели опрос более 2 тысяч получателей земельных участков и тех людей, которые еще не принимали участие в программе. Они назвали три основных демотиватора, которые препятствуют их участию в программе. Это отсутствие в первый период освоения земельного участка финансовой поддержки. Второе – это достаточно высокая стоимость подведения инфраструктуры к земельному участку. Третье – невозможность увидеть земельный участок прежде, чем его получить. Агентство в настоящей момент разрабатывает комплекс льгот, направленных на возможность постройки дома на той территории, которую выбрал участник программы. Порядка 50% человек, взявшие земельные участки, выбрали домостроение. Мы предлагаем следующее: это льготы на предоставление кредита для покупки дома и единовременная субсидия в том случае, когда дом уже будет построен. Если этот комплекс мер будет реализован, тогда дом будет построить гораздо дешевле", – рассказал Сергей Ховрат.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

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