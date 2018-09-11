Росмолодежь в 2018 году выдала рекордное число грантов. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал в эфире радио Sputnik руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Глава Росмолодежи: мы не можем всем дать рыбу, а вот дать удочку – должны Your browser does not support HTML5 audio

Общий грантовый фонд Федерального агентства по делам молодежи в этом году составляет рекордные 2,5 млрд рублей. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель ведомства Александр Бугаев.

"Мы значительно увеличили количество выдаваемых грантов на поддержку молодежных инициатив. В этом году это абсолютно рекордная сумма – порядка 2,5 млрд рублей. Никогда такого еще не было! Мы считаем, что это правильно, потому что эти деньги идут непосредственно молодым людям на поддержку их идей. Дополнительно к этому поддержка по вузовской части. Мы в рамках тех грантов и субсидий, которые даем на организацию воспитательной работы, 16-ти дальневосточным вузам выделили 51,3 млн рублей. Есть новые формы грантовой поддержки тех самых неформальных объединений молодежи, нигде не зарегистрированных, достаточно просто иметь группу единомышленников, подать заявку к нам на грант. Государство при всем желании не сможет всем дать рыбу, а вот дать удочку мы должны. Люди стали более зрелыми, они понимают, что деньги надо вкладывать в долгосрочные проекты. И количество таких поддержанных проектов растет, особенно это касается IT-сферы, потому что она наиболее востребована среди молодых ребят. Хотя на первом месте, конечно, проекты малого бизнеса, сферы обслуживания", – рассказал Александр Бугаев.

По словам главы Росмолодежи, сегодня важно оказывать поддержку не только по линии высших учебных заведений.

"Направление, где нам явно необходимо прибавить, необходимо усиливаться – средние учебные заведения, вузы, колледжи при вузах. Все те проекты, наработки, которые у нас есть уже сейчас для поддержки студенческих инициатив, для студентов высших учебных заведений, мы планируем в ближайшее время применить и в работе со средними учебными заведениями. Ребята, которые там учатся, – это опора и основа рабочего класса. С ними работать нужно по отдельным особым программам. Мы это делаем для того, чтобы ребята, которые сейчас учатся на технические, рабочие специальности, видели, что рабочий человек – это не специалист в спецовке, в замасленных одеждах, а это специалист высокого класса", – отметил глава Росмолодежи.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

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