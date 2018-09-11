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"Звучит диковато". Американист об угрозах США в адрес МУС

(обновлено: 14:59 11.09.2018)
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© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, НидерландыЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Власти США пригрозили санкциями судьям Международного уголовного суда. До сих пор ни одна страна мира не угрожала международным структурам, отметил в эфире радио Sputnik доцент кафедры американских исследований СПГУ Григорий Ярыгин.

В Международном уголовном суде в Гааге отреагировали на слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, пригрозившего санкциями судьям МУС. 

"Суд был создан и учрежден в соответствии с Римским статутом, участниками которого являются 123 страны из всех регионов мира и который они обязались поддержать посредством ратификации, в качестве инструмента обеспечения ответственности за преступления. Суд является независимым и беспристрастным судебным органом", – сообщили РИА Новости в МУС.

Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
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В заявлении подчеркивается, что суд продолжит работу "без помех в соответствии с этими принципами и общей идеей верховенства права".

Накануне Болтон заявил, что Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для защиты американских граждан "от незаконного суда". Это, в том числе, касается попыток преследовать американских военных за преступления в Афганистане. Он отметил, что речь может идти о введении санкций против активов судей в Соединенных Штатах и преследовании сотрудников МУС "по уголовному законодательству США". Болтон подчеркнул, что Вашингтон не будет помогать МУС и сотрудничать с ним.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik отметил, что критика в адрес МУС звучит из разных стран – но лишь США в принципе отвергают саму концепцию его деятельности. 

"Пока что Международный уголовный суд, как представляется, не проявил в полной мере свою эффективность для достижения тех целей, ради которых он был создан. Поэтому со стороны многих стран, в том числе со стороны России, часто звучит критика в адрес этой организации – но критика не концепции Международного уголовного суда в принципе, а конкретных сторон его деятельности. Что касается США, то они изначально относились к этой идее скорее критически. Я думаю, что (президент США) Билл Клинтон был единственным, кто говорил, что идея в принципе разумная. После него никто и никогда в администрациях США не одобрял саму концепцию Международного уголовного суда. Соединенные Штаты не приемлют в принципе идею, что их граждане могут быть задержаны и преследуемы по нормам международного права Международным уголовным судом", – сказал Григорий Ярыгин. 

По его словам, с точки зрения международного права угрозы США выглядят "очень странно".  

"Угрозы США в адрес МУС выглядят достаточно провокационно, поскольку Соединенные Штаты не просто грозят выходом из какой-то организации, как это часто бывает, особенно в последние годы. Они угрожают ввести некие санкции против международной организации, в которой они даже не являются полноправным членом. Я не припомню другого такого случая, чтобы какая-то страна угрожала международной организации. Конечно, это выглядит довольно диковато и с точки зрения международного права – очень и очень странно", – отметил Григорий Ярыгин. 

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Международный уголовный суд (МУС) занимается преступлениями, совершенными после 1 июля 2002 года на территории государств-участников Римского статута или совершенными гражданами таких государств на территории других стран. В его компетенцию входят рассмотрение преступлений против человечности, агрессии и военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид.

В 2000 году Соединенные Штаты подписали Римский статут, однако документ не был ратифицирован конгрессом, и через два года Белый дом аннулировал свою подпись. В администрации Джорджа Буша-младшего мотивировали данное решение необходимостью оградить американских военнослужащих от возможного преследования. Также в США был принят закон, разрешающий вооруженным силам страны освобождать силовым путем любого американского гражданина или же гражданина союзного Вашингтону государства в случае их ареста по ордеру МУС.

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