Эксперт: у США есть лишь один способ "конкурировать" с "Северным потоком-2"

В Швеции признали, что не могут остановить "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что шведские политики, заявляющие о намерении остановить проект, выполняют волю Вашингтона.

Заявления шведских политических партий о намерении остановить российский проект "Северный поток-2" не могут повлиять на его реализацию, заявил в интервью РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

"Те разрешения, которые нужны были для "Северного потока-2", Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет. Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него", – сказал он.

Эриксон также отметил, что отозвать решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны Стокгольм уже не может.

"По международному праву мы могли только осуждать проект из-за того, как он может отразиться на окружающей среде. Но требовать не строить его мы не можем. Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет", – добавил посол.

Как ранее сообщало Шведское радио, ряд парламентских партий критически оценивают "Северный поток-2" и хотели бы остановить этот проект. Парламентарии считают, что строительство газопровода не соответствует намерениям ЕС увеличить долю экологически чистой возобновляемой энергии, а кроме того, они не хотели бы видеть деятельность России у границ Швеции из соображений безопасности.

Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Компании Nord Stream 2 AG, оператору проекта, осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Против проекта выступают некоторые страны, в частности США, продвигающие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что выступают против "Северного потока-2". Президент США Дональд Трамп ранее выразил недовольство тем, что Берлин тратит миллиарды на российский газ.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что шведские политики, заявляющие о намерении остановить проект, выполняют волю Вашингтона.

"Швеция находится под большим влиянием США, чем под влиянием Германии. Американцам "Северный поток-2" очень не нужен, он им очень мешает – и политически, и экономически, потому что у Штатов все поставлено на экспорт своих энергоносителей в Европу. Но танкерная перевозка СПГ никогда не будет дешевле, чем транспортировка по газопроводу. Поэтому единственный способ "конкурировать" – это использовать свою власть, поскольку прямая финансовая конкуренция невозможна. Вот они и используют. Американцы влияют на шведов, шведы выставляют свою оппозицию. Просто США не имеют территории, с которой они могли бы остановить "Северный поток-2", зато имеют союзников, которые готовы работать на лидера", – сказал Дмитрий Журавлев.