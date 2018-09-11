"Ущипнуть наш ВМФ". Капитан 1 ранга оценил рейтинг самых худших авианосцев

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" занял вторую строчку рейтинга самых худших авианосцев в мире по версии Business Insider. В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал составленный американским изданием рейтинг.

Редакция Business Insider назвала семь худших, по ее мнению, действующих авиа- и вертолетоносцев.

Список американского издания открывает первый китайский авианосец Liaoning, представляющий собой обновленный советский "Варяг". За ним следует единственный российский (ранее советский) авианосец "Адмирал Кузнецов", который относится к тому же типу, что и "Варяг". Издание объясняет его место в рейтинге тем, что у советских кораблей есть проблемы с силовыми установками.

Третье место BI отвел таиландскому Chakri Naruebet, который не используется по целевому назначению и простаивает в порту. Следом идет американский универсальный десантный корабль типа Wasp, предназначенный для размещения истребителей F-35B Lightning II, но практически не использующийся до сих пор.

Пятое и шестое места поделили австралийские вертолетоносцы типа Canberra, которые из-за проблем с двигательной установкой находятся на ремонте. Завершает список самый дорогой и мощный в мире авианосец, американский Gerald Ford. Введенный в эксплуатацию в июле 2017 года, он уже несколько раз отправлялся на ремонт.

Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik назвал представленный рейтинг некорректным.

""Адмирал Кузнецов" – это тяжелый авианесущий крейсер, который, помимо авиационного крыла, несет ударное ракетное оружие, в частности крылатые ракеты, а также солидные средства противовоздушной обороны средней и малой дальности. Поэтому это некорректное сравнение. Это не чистый авианосец, как, например, американский или другие авианосцы. Наш "Адмирал Кузнецов" именно ударный корабль, может наносить удары по морским и береговым целям. То есть с этим сравнением нельзя согласиться – это корабль другого класса. По сути, чистого авианосца у нас в России не было. Но, думаю, мы построим его лет через пятнадцать. Такое мое мнение. Пока это переходный период. А что касается рейтинга, то такие оценки не первый раз звучали… Ищут возможность как-то "ущипнуть" наш военно-морской флот, вооруженные силы. Но к этому надо относиться без нервов. Через три года "Адмирал Кузнецов" встанет в строй и еще послужит", – сказал Василий Дандыкин.

Заместитель командующего ВМФ России Виктор Бурсук ранее сообщил, что "Адмирала Кузнецова" оснастят новыми ракетно-пушечными комплексами, а также обновленным энергетическим оборудованием. По его словам, после модернизации, к 2021 году, корабль должен вступить в строй. После обновления он сможет прослужить еще 20 лет, отмечают специалисты.