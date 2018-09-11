Мнение: ситуация с пьяными украинскими рыбаками анекдотична и показательна

В Крыму задержали пьяных украинских рыбаков, которые заявили, что намеренно причалили к крымскому берегу для налаживания дружеских отношений. В эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько отметил, что простые украинцы гораздо дружелюбнее украинских политиков.

У береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района крымские пограничники задержали двоих украинцев на моторной лодке, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Крыму.

"Иностранные граждане задержаны в момент швартовки к российскому берегу на моторной лодке. При осмотре плавсредства рыбаков на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб. В ходе опроса моряки сообщили, что, выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками", – сказано в сообщении.

Украинцы задержаны на 48 часов для подтверждения личности, "полного вытрезвления" и выяснения обстоятельств совершенного правонарушения, добавили в Погрануправлении.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько не исключил, что украинских рыбаков просто отпустят.

"Это (судьбу задержанных рыбаков – ред.) будет решать суд. Но учитывая благожелательность их намерений и, возможно, искренность, вполне вероятно, что их просто отпустят. То есть не будет процедуры депортации с запретом въезда за попытку незаконного проникновения, как это делает Украина. Я думаю, что это анекдотично, потому что простые люди, которые, мягко говоря, не совсем трезвы, гораздо более дружелюбно относятся к нашей стране, чем украинские политики, обладающие хорошим образованием и возможностями для самосовершенствования. Вот с кем надо налаживать контакты – с простыми людьми. Может быть, стоит этих рыбаков пригласить в гости", – сказал Богдан Безпалько.