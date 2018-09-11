Эксперт: наладить отношения с Россией Европе мешает "барьер"

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини анонсировал пересмотр отношений с Россией. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение о том, при каких условиях это может произойти.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в интервью RT заявил, что у Европы будет шанс пересмотреть отношения с Россией.

"В мае следующего года будет историческая возможность, наконец, поменять расстановку сил в Европе", – сказал он, подразумевая, очевидно, выборы в Европарламент, которые пройдут в конце мая 2019 года. Сальвини также добавил, что не видит "никакого экономического, политического, социального и культурного смысла" в антироссийских санкциях.

"Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать", – заключил вице-премьер.

Сальвини регулярно критикует антироссийские санкции. Так, в июле он пообещал, что Италия станет одной из первых стран, которая выступит за снятие экономических ограничений ЕС. Ранее министр заявил о готовности обсуждать статус Крыма и допустил, что правительство наложит вето на продление санкций, связанных с воссоединением полуострова с Россией. Он также отметил, что Москва – значимый партнер Рима в торговле и энергетике, поэтому нужно исходить из принципа добрососедства.

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что на пути к улучшению отношений России и Европы есть препятствие.

"Такие заявления с итальянской стороны регулярны, но есть барьер, общий для всех европейских стран – это барьер "европейской солидарности" в отношении России. Во многом санкции, которые вводились в отношении России в 2014 году, были нацелены на то, чтобы объединить европейские страны по принципу круговой поруки, чтобы ни одна из них не могла налаживать контакты с Россией в двустороннем формате. Поэтому такого рода заявления (итальянского вице-премьера – ред.), конечно, очень радуют. Но пока ничто не указывает на то, что это может в некоей обозримой перспективе произойти. Чтобы отношения между Россией и европейскими странами были пересмотрены, свою роль должны сыграть, в первую очередь, Германия и Франция как две ключевые страны на европейском континенте. Но мы можем вспомнить недавние новости из Франции – например, рекомендации ограничить доступ российских СМИ к получению информации. Маттео Сальвини дает интервью RT, а во Франции RT предлагают закрыть", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.