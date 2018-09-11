Эксперт оценил планы по ограничению кредитной нагрузки россиян

Россиянам могут ограничить кредитную нагрузку, сообщают СМИ. Главный эксперт агентства ФинЭк Михаил Беляев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти меры могут помочь избежать тупиковой ситуации с долгами.

Банкам и микрофинансовым организациям (МФО) могут запретить выдавать россиянам кредиты, если траты на их погашение превысят 50% совокупного дохода семьи. Соответствующие поправки в законодательство готовит комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главу думского комитета Анатолия Аксакова.

Поправки должны быть внесены в законы "О банках и банковской деятельности" и "О микрофинансовых организациях". Завершить разработку нормативной базы комитет планирует этой осенью. Отметка в 50%, как отметил автор законопроекта, в данном случае обусловлена мировой практикой.

Долговая нагрузка, напоминают "Известия", уже ограничена законодательно в ряде стран. В Израиле жилищные кредиты не выдаются, если закредитованность гражданина превышает 50%, в Канаде предельный уровень составляет 42%.

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев в феврале 2017 года заявлял, что ограничение кредитования физических лиц по уровню их долговой нагрузки может заработать в полную силу в 2018 году. Однако вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев предупреждал, что не получившие легальный займ россияне могут обратиться к "черным кредиторам". По его мнению, нужно ввести механизм ответственности как заемщика, так и кредитора.

В эфире радио Sputnik инициативу по ограничению кредитной нагрузки россиян прокомментировал главный эксперт агентства ФинЭк Михаил Беляев.

"Россияне не всегда справляются с обслуживанием своего кредитного долга, они даже берут еще дополнительные кредиты, в том числе в микрофинансовых организациях, чтобы покрыть предыдущие обязательства. Эта кредитная петля их не отпускает, и они попадают в тупиковое положение. Ограничительные меры, которые предлагают в Думе, – для пользы самих же россиян. Предлагалось ограничить начисление процентов и штрафов тремя объемами кредита, чтобы потом прийти к полуторакратному размеру. И в данном случае это достаточно радикальный шаг, чтобы граждане не брали кредит, обязательства по которому превышают половину их дохода. Это классический вариант – чтобы люди могли и кредит оплатить, и оставались средства для существования. Но я бы пошел еще дальше – я бы предложил не формально ограничить половиной дохода, потому что доходы у всех очень разные: у кого-то доход небольшой, и на половину все равно жить очень трудно, у кого-то доход большой, и можно жить на меньшую часть. Речь должна идти о том, чтобы у людей оставалась сумма, достаточная для жизни в течение определенного времени. Допустим, привязать это к прожиточному минимуму или МРОТ", — сказал Михаил Беляев.

