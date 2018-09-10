Политолог объяснил, зачем Петру Порошенко понадобилось "пушечное мясо"

Президент Украины Петр Порошенко увеличил сроки осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik предположил, зачем нужно продление призыва.

Президент Украины Петр Порошенко увеличил сроки призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев, соответствующий указ в понедельник обнародован на сайте главы государства. Ранее призыв украинцев на срочную военную службу в 2018 году был проведен в апреле-мае и запланирован на октябрь-ноябрь.

"Внести в указ… изменения: в пункте 2 статьи 2 слово "ноябрь" заменить на "декабрь", – говорится в тексте документа. Соответствующий указ Порошенко вступает в силу в понедельник.

Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции против недовольных госпереворотом жителей Донбасса исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о возобновлении призыва. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же – в 2015 году.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал продление сроков осеннего призыва на Украине.

"Эта новость настораживает. Значит, есть у Петра Алексеевича (Порошенко, – ред.) планы повышать градус напряжения в Донбассе. В то же время увеличение сроков призыва говорит еще и о том, что президент Украины как человек с коммерческим мышлением, наверное, подсчитал, что можно сэкономить деньги на контрактниках, позвать бесплатное "пушечное мясо" и отправить его в Донбасс. Похоже, что все-таки обострения там можно ожидать. Возможно, у Порошенко один из пунктов плана, как остаться на свободе через переизбрание – а не переизберут, так и со свободой проблемы могут быть – это обострение в Донбассе", – предположил Александр Дудчак.

Украинские власти сейчас стараются как можно больше взять людей по контракту в армию, чтобы не объявлять мобилизацию. Ранее министр обороны выразил надежду, что обстановка в Донбассе позволит не проводить в стране мобилизацию. Порошенко заявлял, что в зоне конфликта в Донбассе останутся только военнослужащие-контрактники.