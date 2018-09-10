"Говоришь по-русски? Уволен!" Политолог о логике действий МИД Польши

Глава МИД Польши Яцек Чапутович рассказал, что из его ведомства уволены практически все сотрудники, окончившие МГИМО. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik расценил такие действия как проявление средневекового мышления.

Из МИД Польши уволены практически все сотрудники, окончившие МГИМО, рассказал глава ведомства Яцек Чапутович.

"Мы можем сказать, что руководство ведомства было заменено почти на сто процентов", – заявил дипломат.

Кроме того, он отметил, что были и будут в ближайшее время заменены 86 послов Польши из 101. При этом уже сменились практически все из 111 директоров и заместителей директоров департаментов МИД.

СМИ еще в январе писали о планах польского МИД уволить выпускников МГИМО. Такие сообщения появились вскоре после того, как ведомство возглавил Яцек Чапутович, сменивший на этом посту Витольда Ващиковского.

По информации польской радиостанции RMF FM, одной из главных причин отставки Ващиковского как раз было "нежелание радикальных кадровых изменений". Нынешний глава МИД намерен заменить прежних работников, даже несмотря на снижение уровня подготовки новых, говорится в сообщении радиостанции.

Замглавы российского Минобрнауки Павел Зинькович заявил, что удивлен подобным решением польского МИД.

"Я не могу комментировать. Когда я сам лично учился в МГИМО, у нас были ребята-поляки, очень хорошие ребята. Честно говоря, уже ни в какие ворота это не лезет", – сказал замминистра.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал действия польского МИД.

"То, что МИД Польши ведет себя таким образом – это показатель его все большей агрессивности по отношению к России, и одновременно – его примитивизации. Вводить "запрет на профессию" для людей, которые получили образование в другом государстве – зачем? Никакой "зависимости от России" у этих людей нет и быть не может. Наоборот, они, по идее, могли бы быть тем более полезны для правящей партии Ярослава Качиньского ("Право и справедливость", – ред.): они знают Россию изнутри, и если уж он хочет "бороться с Россией", то такие люди как раз были бы ему полезны. Но нет, нормальная логика тут не работает, работают "одноходовые схемы": имел "связь с Россией" – будешь уволен, хорошо говоришь по-русски – не будем тебя слушать. Такие ходы вовсе не говорят о выходе польской дипломатии на какой-то более высокий уровень. Наоборот, это свидетельствует о ее скатывании к временам средневековья. Но такова, к сожалению, сегодняшняя жизнь Польши", – заключил Дмитрий Солонников.