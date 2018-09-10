Эксперт рассказал, почему в Европе "крайне опасаются" Китая

В западных странах и в России по-разному оценивают действия КНР на международной арене. Это показал опрос, проведенный в рамках проекта "Sputnik.Мнения". Итоги опроса прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Маслов.

Жители Франции, США, Германии и Великобритании негативно оценивают действия Китая на международной арене, в то время как большинство россиян, наоборот, поддерживают политику Пекина и считают его союзником. Об этом свидетельствуют данные опросов ФОМ и французской социологической компании IFop для Sputnik News.

В результате проведенного IFop исследования выяснилось, что более половины французов и американцев (56% и 55% соответственно), а также 41% немцев и 40% британцев считают Китай скорее конкурентом своей страны, нежели партнером. Согласно опросу, такого мнения придерживаются преимущественно мужчины: например, в США о настороженном отношении к Китаю рассказали 63% мужчин и 52% женщин, большинство из них – люди старше 35 лет.

Россияне, наоборот, чаще расценивают Китай в качестве партнера, показал проведенный ФОМ опрос. Об этом заявили 54% и 47% опрошенных мужчин и женщин соответственно. Отмечается, что россияне в возрасте от 18 до 30 лет оценивают сотрудничество с Китаем выше, нежели люди более старшего возраста. Кроме того, прокитайскую позицию, как правило, занимают респонденты с более высоким уровнем доходов.

Большинство французов, американцев, немцев и британцев также не сошлись с россиянами во взглядах и на внешнюю политику Поднебесной. Так, более 40% западных респондентов негативно оценили действия Китая на международной арене, в то время как среди россиян эта цифра едва достигла 11%. Большинство респондентов ФОМ наоборот высоко оценили политику Пекина: ее поддержали 59% россиян против 28% французов, 33% немцев, 26% британцев и 24% американцев.

Руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса.

"Китай в Европе воспринимается во многом как чуждая и непонятная культура, и из-за этой своей непонятности ее воспринимают там как "агрессивную". Плюс к этому, конечно же, нужно учитывать нынешнюю активизацию в продвижении китайского бизнеса в Европе. КНР сегодня много вкладывает в Европу, и, как следствие, многие предприниматели, особенно представители среднего и малого бизнеса, крайне опасаются за свое будущее, видя в Китае конкурента. В этом плане Китай, который превратился из просто продавца недорогих товаров в агрессивную экономическую державу, конечно, вызывает там у многих опасения", – сказал Алексей Маслов.

Опрос IFop был проведен для Sputnik News с 9 по 20 августа во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1003 респондентов), Германии (1010 респондентов) и США (1007 респондентов). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Опрос ФОМ был проведен с 18-19 августа 2018 в России, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,6% при доверительной вероятности 95%.