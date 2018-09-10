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Эксперт: в условиях давления отношения России и КНР будут лишь укрепляться

(обновлено: 18:46 10.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей БабушкинПерейти в фотобанкНефтеперекачивающая станция №21 ОАО АК Транснефть в Сковородино, где сегодня состоялось открытие российского участка нефтепровода Россия - КитайНефтеперекачивающая станция №21 ОАО АК Транснефть в Сковородино, где сегодня состоялось открытие российского участка нефтепровода Россия - Китай
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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В западных странах считают Китай конкурентом, а россияне воспринимают КНР как партнера, свидетельствуют данные опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения". Результаты опроса в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов.

Жители Франции, США, Германии и Великобритании негативно оценивают действия Китая на международной арене, в то время как большинство россиян, наоборот, поддерживают политику Пекина и считают его союзником. Об этом свидетельствуют данные опросов ФОМ и французской социологической компании IFop для Sputnik News.  

В результате проведенного IFop исследования выяснилось, что более половины французов и американцев (56% и 55% соответственно), а также 41% немцев и 40% британцев считают Китай скорее конкурентом своей страны, нежели партнером. Согласно опросу, такого мнения придерживаются преимущественно мужчины: например, в США о настороженном отношении к Китаю рассказали 63% мужчин и 52% женщин, большинство из них – люди  старше 35 лет.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россияне, наоборот, чаще расценивают Китай в качестве партнера, показал проведенный ФОМ опрос. Об этом заявили 54% и 47% опрошенных мужчин и женщин соответственно. Отмечается, что россияне в возрасте от 18 до 30 лет оценивают сотрудничество с Китаем выше, нежели люди более старшего возраста. Кроме того, прокитайскую позицию, как правило, занимают респонденты с более высоким уровнем доходов. 

Большинство французов, американцев, немцев и британцев также не сошлись с россиянами во взглядах и на внешнюю политику Поднебесной. Так, более 40% западных респондентов негативно оценили действия Китая на международной арене, в то время как среди россиян эта цифра едва достигла 11%. Большинство респондентов ФОМ наоборот высоко оценили политику Пекина: ее поддержали 59% россиян против 28% французов, 33% немцев, 26% британцев и 24% американцев.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса.  

"Я считаю, что эти результаты вполне ожидаемы. Китай стал одной из ведущих мировых держав, второй державой по общему объему экономики.  США уже точно рассматривают его в качестве конкурента. Но и европейцы тоже не в восторге от экономического прогресса Китая, поскольку он захватывает и рынки Европы. Евросоюз принимает ограничительные меры, особенно в сфере покупки Китаем предприятий высоких технологий. Что касается россиян, то они рассматривают Китай скорее как партнера: он нам не конкурент в сфере экономики и в последние годы ведет себя вполне согласованно с нами на внешнеполитической арене", – сказал Владимир Терехов.     

Он предположил, что партнерские отношения России и Китая будут в ближайшем будущем только укрепляться.  

"Конечно, Китай – это самостоятельная держава и всегда подчеркивает свой самостоятельный внешнеполитический курс. Но мы находимся с Китаем в партнерских отношениях, и я полагаю, что в условиях усиления давления со стороны Запада и на Россию, и на Китай эти отношения будут только укрепляться. Я ожидаю существенных прорывов в российско-китайских отношениях на Восточном экономическом форуме, который скоро (11-13 сентября 2018 года, – ред.) состоится", – заключил Владимир Терехов. 

Вид на павильоны выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Опрос IFop был проведен для Sputnik News с 9 по 20 августа во Франции (в нем приняли участие 1013 респондентов), Великобритании (1003 респондентов), Германии (1010 респондентов) и США (1007 респондентов). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Опрос ФОМ был проведен с 18-19 августа 2018 в России, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,6% при доверительной вероятности 95%.

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