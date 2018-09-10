Крымский депутат ответил на "угрозы" Киева по поставкам воды

Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, назначенный на эту должность Петром Порошенко, заявил, что Киев не допустит возобновления поставок воды на полуостров.
Ранее заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова со стороны России.
В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что вопросы подачи воды стали для Киева поводом для спекуляций.
"Как бы ни складывалась у нас ситуация, ждать, что Украина возобновит подачу воды в Крым, мне кажется, нереально. Сегодня киевский режим не только спекулирует любыми вопросами, которые связаны с нашей республикой. Мы помним, что все сложности в период интеграции Крыма в состав РФ были связаны именно с действиями Украины, действиями абсолютно преднамеренными. Это и энергоблокада, и торговая блокада полуострова. Сегодня Крым с Украиной ничего не связывает, и это радует нас – наконец-то связи с этим враждебным государством прерваны. Что касается поставок воды, то они стали объектом спекуляций со стороны Украины: мол, поставки возобновятся, если полуостров будет признан "оккупированным". Конечно же, на такую провокацию никто бы никогда не согласился. Да, сегодня есть определенный дефицит воды особенно в северном Крыму. Но полуостров четыре года справляется без воды из Украины, для решения проблемы водного дефицита предпринимаются определенные меры, которые уже дают плоды. И я уверен, что без Украины мы с этой проблемой справимся", – сказал Владислав Ганжара.
Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, они перешли на выращивание менее влагоемких культур. Проблему водоснабжения восточной части Крыма частично решили переброской воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурением новых артезианских скважин.