Крымский депутат ответил на "угрозы" Киева по поставкам воды

В Киеве заявили, что не допустят возобновления поставок воды Крыму. В эфире радио Sputnik крымский депутат Владислав Ганжара высказал мнение, что эти вопросы стали для украинского руководства поводом для спекуляций.

Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, назначенный на эту должность Петром Порошенко, заявил, что Киев не допустит возобновления поставок воды на полуостров.

"Мы любой ценой не дадим эту воду, потому что население в этой воде не нуждается. Эта вода необходима предприятиям, которые находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат. Поэтому есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шагами подвести нас под подачу этой воды не будет <…> Днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую", – сказал Бабин в комментарии телеканалу "112. Украина"

Ранее заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова со стороны России.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что вопросы подачи воды стали для Киева поводом для спекуляций.

"Как бы ни складывалась у нас ситуация, ждать, что Украина возобновит подачу воды в Крым, мне кажется, нереально. Сегодня киевский режим не только спекулирует любыми вопросами, которые связаны с нашей республикой. Мы помним, что все сложности в период интеграции Крыма в состав РФ были связаны именно с действиями Украины, действиями абсолютно преднамеренными. Это и энергоблокада, и торговая блокада полуострова. Сегодня Крым с Украиной ничего не связывает, и это радует нас – наконец-то связи с этим враждебным государством прерваны. Что касается поставок воды, то они стали объектом спекуляций со стороны Украины: мол, поставки возобновятся, если полуостров будет признан "оккупированным". Конечно же, на такую провокацию никто бы никогда не согласился. Да, сегодня есть определенный дефицит воды особенно в северном Крыму. Но полуостров четыре года справляется без воды из Украины, для решения проблемы водного дефицита предпринимаются определенные меры, которые уже дают плоды. И я уверен, что без Украины мы с этой проблемой справимся", – сказал Владислав Ганжара.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, воду использовали для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, они перешли на выращивание менее влагоемких культур. Проблему водоснабжения восточной части Крыма частично решили переброской воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурением новых артезианских скважин.