"Кого они ловят? Тени?" Эксперт об уведомлении Интерпола по делу Скрипалей

Лондон подготовил "красные уведомления" Интерпола по делу Скрипалей. Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, эксперт РИСИ Игорь Пшеничников высказал мнение о том, почему британские власти никак не могут отказаться от этого плохого спектакля.

Лондон готов распространить "красные уведомления" Интерпола на подозреваемых в отравлении Скрипалей, сообщил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда. По его данным, также выпущены европейские ордеры на арест обвиняемых.

Уведомления с красным углом (Red Notice) предполагают арест разыскиваемого лица с последующим запросом на экстрадицию в страну, инициировавшую розыск.

Пятого сентября Королевская прокурорская служба предъявила обвинения двум гражданам России, как утверждается, "офицерам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову" по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Москве ответили, что названные имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Великобританию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Игорь Пшеничников прокомментировал ситуацию.

"Спектакль продолжается. Его цели ясны и понятны – это атака на Россию для создания вокруг нее негативного фона, мутной воды, в которой какую-нибудь рыбку можно будет поймать. И этот спектакль никогда не будет закончен. Его главный режиссер – британские спецслужбы и лично премьер-министр Британии. Они не могут просто так отказаться от этого спектакля, сказать: "Извините, мы ошиблись". Ведь тогда нужно будет признать, что они врали своим союзникам, признать, что напрасно союзники высылали российских дипломатов. Поэтому этот спектакль не имеет конца. В нем (британский премьер Тереза) Мэй сама себя назначила победителем, потому что завравшийся в таком статусе человек не может признать себя побежденным. Поэтому следует ожидать, что будут новые витки этого фарса. Но если это (подозреваемые в отравлении Скрипалей) реальные люди, а не фантомы, то Британия могла бы предъявить документ из консульства, в котором выдавались визы, отпечатки пальцев. Но ведь они ничего не представили. Кого они ловят? Тени? Ну, пусть ловят", – сказал Игорь Пшеничников.