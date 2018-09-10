РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Экс-инспектор ООН оценил возможности боевиков в Сирии производить химоружие

(обновлено: 14:59 10.09.2018)
0600
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкХимическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе. 18 апреля 2018Химическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе. 18 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Террористы производят химическое оружие в Сирии, заявили в МИД РФ. Эксперт по химоружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин в эфире радио Sputnik рассказал, почему такое производство для боевиков не представляет проблемы.

Террористы нашли возможности для производства химоружия в Сирии, но идет также материальная и техническая подпитка из-за рубежа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"За годы боевых действий в Сирии, да и в соседнем Ираке поступали сведения о захвате боевиками научно-технической документации по производству химоружия (например, в специализированной библиотеке в иракском городе Мосул) и химпредприятий с соответствующим оборудованием, привлечении к синтезу боевых отравляющих веществ гражданских и военных специалистов-химиков", – сказал Сыромолотов.

Транспортировка пострадавшего во время химической атаки в Хан-Шейхуне в госпиталь города Рейханлы, Турция
© AP Photo
Мнение: все больше людей на Западе начинают понимать – РФ во многом права
При этом, по его словам, "конечно, идет определенная материальная и техническая подпитка и из-за рубежа".

Замглавы МИД России отметил, что ему не хотелось бы спекулировать "на тему возможной причастности физических или юридических лиц из стран Запада к поставкам химикатов сирийских боевиков".

"Замечу лишь, что свои тесные связи с теми же пресловутыми "Белыми касками" западные государства особенно и не скрывают. Они, по сути, открыто финансируют подрывную деятельность этой НПО, оказывают последней логистическую, материально-техническую и иную поддержку", – сказал Сыромолотов.

В эфире радио Sputnik эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин высказал мнение, что производить химоружие на территории Сирии для боевиков не представляет большой сложности.

"Нужно понимать, что масштаб химической войны на Ближнем Востоке гораздо больше того, что доходит до общественности. Только в 2016 году было 65 подтвержденных ОЗХО случаев применения химоружия. Кроме того, нужно вспомнить, что ИГ* формировалось за счет большого количества выходцев из иракской армии и военно-промышленного комплекса. Значительное количество специалистов из военной химической программы Ирака перешло на сторону ИГ*. Таким образом, на стороне боевиков могло оказаться значительное количество компетентных специалистов по химическому оружию. Подтверждение об этом периодически доходят даже через СМИ. При наличии экспертных знаний произвести химическое оружие относительно несложно, поскольку значительная часть компонентов поступает через совершенно проницаемые границы Ирака и Сирии. Кроме того, в качестве химоружия может использоваться, например, хлор в баллонах, то есть те вещи, которые можно приобрести на сайтах. То есть никаких особых технических проблем, с точки зрения ИГ* и боевиков, для производства химоружия в Ираке и Сирии нет", – сказал Антон Уткин.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена