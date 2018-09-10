Сенатор: задержание в России нанятого СБУ члена ИГ* показало, кто есть кто

ФСБ задержала члена ИГ*, который, как сообщается, планировал по заданию СБУ убийство в Смоленской области одного из лидеров ополчения ДНР. В эфире радио Sputnik член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал это задержание.

Служба безопасности Украины обещала 10 тысяч долларов члену запрещенной группировки "Исламское государство"* Меджиду Магомедову за устранение живущего в Смоленске одного из лидеров ополчения самопровозглашенной ДНР, следует из видео допроса, опубликованного в понедельник ФСБ России.

В шестиминутном ролике показано, как силовики задерживают Магомедова на улице, затем проводят обыск в его квартире, где находят стрелковое оружие и взрывчатку, после чего допрашивают.

Задержанный пояснил, что на Украину он переехал после гибели Аниха Хомутаева, главаря одной из ячеек ИГ* в Дагестане. Там Магомедов и его сообщники познакомились с представителями "Правого сектора"*, которые и организовали им встречу с СБУ.

"Эсбэушник назвался Рустамом, предлагал получить нам оружие и, может быть, на территории России делать какие-то теракты. Чтобы понять, как мы можем работать, нам дали первый заказ – заказ был в Смоленской области, сказали, что вроде это какой-то командир какого-то ополчения ДНР, сказали, что после операции дадут нам 10 тысяч долларов", – сказал Магомедов.

По его словам, в случае успеха операции он планировал вернуться на Украину, где кураторы из СБУ обещали снабдить его всем нужным для новых терактов в России. Имя командира ДНР, убийство которого планировал диверсант, не называется.

Со своей стороны, Служба безопасности Украины назвала фейком информацию ФСБ о сотрудничестве украинской спецслужбы с ИГ*, сообщило в понедельник агентство УНН со ссылкой на СБУ.

В эфире радио Sputnik член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что СБУ планирует на территории РФ преступления с участием террористических структур, опираясь на опыт американских спецслужб.

"Когда задерживаются разведывательно-диверсионные группы ИГ* на территории Сирии и боевики рассказывают, что они до этого жили среди американских солдат, рассказывают, кто им платит деньги, кто у них инструктора, то дальнейшее лицемерие (со стороны США, – ред.) бесполезно. Если же говорить об Украине, то это страна, которая находится под внешним управлением, притом руководят там не какие-то государственные, чиновничьи структуры – Украиной фактически руководят американские спецслужбы. А стиль работы американских спецслужб все больше походит на работу криминальных структур. И хочется им сказать: господа, не получится у вас переворачивать все с ног на голову и выдавать черное за белое и белое за черное. Рано или поздно всем людям станет ясна реальная ситуация. Последняя операция спецслужб России (в Смоленской области,– ред.) показала истинное лицо американцев еще раз, показала, кто есть кто. Что касается Смоленской области, то я там всех практически знаю и могу сказать, что это крайне высокопрофессиональные офицеры, которые вновь отлично сработали", – сказал Франц Клинцевич.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.