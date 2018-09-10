РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Сенатор: задержание в России нанятого СБУ члена ИГ* показало, кто есть кто

(обновлено: 14:12 10.09.2018)
020722
© ФСБ РФПерейти в фотобанкЗадержание Меджида Магомедова, подозреваемого в планировании убийства одного из лидеров ДНР, сотрудниками ФСБ РФ в Смоленской области. 10 сентября 2018Задержание Меджида Магомедова, подозреваемого в планировании убийства одного из лидеров ДНР, сотрудниками ФСБ РФ в Смоленской области. 10 сентября 2018
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
ФСБ задержала члена ИГ*, который, как сообщается, планировал по заданию СБУ убийство в Смоленской области одного из лидеров ополчения ДНР. В эфире радио Sputnik член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал это задержание.

Служба безопасности Украины обещала 10 тысяч долларов члену запрещенной группировки "Исламское государство"* Меджиду Магомедову за устранение живущего в Смоленске одного из лидеров ополчения самопровозглашенной ДНР, следует из видео допроса, опубликованного в понедельник ФСБ России.

В шестиминутном ролике показано, как силовики задерживают Магомедова на улице, затем проводят обыск в его квартире, где находят стрелковое оружие и взрывчатку, после чего допрашивают.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Мнение: Украина борется с ИГ*? Да нет, скорее она ему косвенно пособничает
Задержанный пояснил, что на Украину он переехал после гибели Аниха Хомутаева, главаря одной из ячеек ИГ* в Дагестане. Там Магомедов и его сообщники познакомились с представителями "Правого сектора"*, которые и организовали им встречу с СБУ.

"Эсбэушник назвался Рустамом, предлагал получить нам оружие и, может быть, на территории России делать какие-то теракты. Чтобы понять, как мы можем работать, нам дали первый заказ – заказ был в Смоленской области, сказали, что вроде это какой-то командир какого-то ополчения ДНР, сказали, что после операции дадут нам 10 тысяч долларов", – сказал Магомедов.

По его словам, в случае успеха операции он планировал вернуться на Украину, где кураторы из СБУ обещали снабдить его всем нужным для новых терактов в России. Имя командира ДНР, убийство которого планировал диверсант, не называется.

Со своей стороны, Служба безопасности Украины назвала фейком информацию ФСБ о сотрудничестве украинской спецслужбы с ИГ*, сообщило в понедельник агентство УНН со ссылкой на СБУ.

В эфире радио Sputnik член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что СБУ планирует на территории РФ преступления с участием террористических структур, опираясь на опыт американских спецслужб.  

"Когда задерживаются разведывательно-диверсионные группы ИГ* на территории Сирии и боевики рассказывают, что они до этого жили среди американских солдат, рассказывают, кто им платит деньги, кто у них инструктора, то дальнейшее лицемерие (со стороны США, – ред.) бесполезно. Если же говорить об Украине, то это страна, которая находится под внешним управлением, притом руководят там не какие-то государственные, чиновничьи структуры – Украиной фактически руководят американские спецслужбы. А стиль работы американских спецслужб все больше походит на работу криминальных структур. И хочется им сказать: господа, не получится у вас переворачивать все с ног на голову и выдавать черное за белое и белое за черное. Рано или поздно всем людям станет ясна реальная ситуация. Последняя операция спецслужб России (в Смоленской области,– ред.) показала истинное лицо американцев еще раз, показала, кто есть кто. Что касается Смоленской области, то я там всех практически знаю и могу сказать, что это крайне высокопрофессиональные офицеры, которые вновь отлично сработали", – сказал Франц Клинцевич.  

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена