Крымский политолог: условие Киева для подачи воды в Крым – "клоунада"

В Киеве назвали условие для возобновления подачи воды в Крым – предлагается признать "оккупацию" полуострова со стороны РФ. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что для крымчан это заявление не имеет никакого значения.

Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания Россией "факта оккупации полуострова", заявил в эфире телеканала "Эспресо TV" заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак. По его словам, Россия официально не обращалась к Украине по вопросу восстановления водоснабжения.

"Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", – сказал Грымчак, добавив, что при выполнении этих условий можно будет обсуждать, "сколько им будет стоить эта вода".

В Крыму эти условия уже назвали цинизмом. Крым самостоятельно справится со всеми проблемными вопросами, заявил вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что заявления Юрия Грымчака не имеют для крымчан никакого значения.

"Этот персонаж не обладает ничем особо значительным, его главная задача – сидеть и греть кресло, в котором он находится, и время от времени делать громкие заявления по поводу Крыма, Донбасса. Практического значения его решения не имеют, следовательно, цена его слов тоже не очень высока. Как это часто бывает на Украине, чиновник проявил инициативу и устроил определенную клоунаду и шутовство, чтобы продемонстрировать начальству, какой он полезный и важный. Но его предложения не стоят рассмотрения. Предлагать воду в обмен на некие оскорбительные условия не имеет смысла. Крым вернулся в Россию навсегда, и вернулся по желанию крымчан, которые всегда об этом мечтали. А от Украины мы всегда получаем лишь одни проблемы", – сказал Владимир Джаралла.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.