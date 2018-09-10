Политолог прокомментировал решение Армении дать РФ доступ в лаборатории США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предоставил российским специалистам доступ в биолаборатории США, находящиеся на территории республики. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik объяснил, почему этот шаг так важен для России.

Российские специалисты были допущены в лаборатории США, которые занимаются исследованием биологических материалов, на территории Армении, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, у российских специалистов никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как он стал премьер-министром Армении. Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей страны, пояснил Пашинян.

"Мы готовы к сотрудничеству, и уже российские специалисты там побывали и убедились, что там нет ничего страшного", – добавил премьер Армении. Он подчеркнул, что эти лаборатории "очень хорошего качества".

"Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений", – заключил премьер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность наращиванием медико-биологической активности Вашингтона у российских границ.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.

"Мы должны учитывать, что Пашинян – человек исключительно прозападный, команда, которую он собрал – это выходцы из Америки. И то, что они продолжают поддерживать с нами более или менее приличные отношения, связано с тем, что геополитическое положение Армении, ее связь с Россией разорвать одним махом невозможно – это практически уничтожит страну", – сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, вопрос доступа в американские биолаборатории важен для России.

"Мы часто поднимаем этот вопрос и ищем доступа в эти биолаборатории США, которые разбросаны вокруг наших границ. Их несколько на Украине, есть в Грузии, откуда пошла страшная эпидемия африканской чумы свиней. Но когда приехали наши эксперты, там уже все было подчищено. Это большая проблема – против нас идет натуральная биологическая война. Последствия одной такой войны (хотя это только версия) мы ощущаем сейчас – спросите стариков, боялись ли они клещей, когда ходили в лес. Сейчас в лес не зайти – клещи инфицированы. Это считается последствиями той войны, которую развязала еще Квантунская армия в 40-е годы. Так и здесь наши аграрники постоянно сталкиваются с какими-то проблемами. Волнами накрывают Россию всевозможные эпидемии", – отметил Андрей Суздальцев.

Ранее, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин указывал на то, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о таком сборе некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.