Эксперт оценил слова Порошенко о "перехвате" данных военных спутников РФ

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о "перехвате" данных российских военных спутников. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, военный эксперт Виктор Баранец рассказал о возможностях украинских технологий.

Украинские специалисты научились "перехватывать" данные с российских спутников, заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

По утверждению украинского лидера, во время одного из боестолкновений в Донбассе силовики с помощью разведки якобы смогли "своевременно подтянуть резервы и встретить врага". Это, как отметил украинский президент, стало возможным, благодаря специалистам и спутниковым технологиям. При этом, как заявил Порошенко, были перехвачены данные российских военных спутников, что, по его мнению, говорит о сложившейся на Украине "сильной школе", связанной с такими технологиями.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Сделав такое заявление, президент Украины еще раз продемонстрировал блистательные образцы военно-технического кретинизма. Сегодня украинские технологии способны лишь, возможно, перехватывать звуки, сигналы, которые идут от спутника, но ни в коем случае не раскодировать их. Сами украинские ученые признают, что их оборонный комплекс лежит на боку. Сегодня каждое слово Порошенко можно расценивать только в контексте его предвыборной кампании. Ему нужны заявления, которые бы посылали народу некие позитивные сигналы. Очень похоже, что бравурная политическая ложь, которую время от времени извергает Порошенко, становится популистским стандартом, нацеленным на то, чтобы убедить украинского избирателя, что только при Порошенко украинская военная промышленность достигла таких выдающихся успехов. Но ложь еще никогда не приносила никому успехов, и, тем более, авторитета. Мне кажется, что, хорошо чувствуя свои ущербные политические позиции перед предстоящими выборами, Порошенко уже потерял возможность оценивать реальное и мифическое, не отличает ложь, которую подсовывают ему советники, от правды. Политическое одурачивание собственного народа становится фирменным приемом, но это дешевый прием, который не помогает наращивать политический рейтинг, а разрушает его", — отметил Виктор Баранец.

