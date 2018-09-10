Политолог объяснил, почему в США заговорили о "новым Суэцком канале" для РФ

Американские СМИ рассказали, как Россия выиграет от экологической катастрофы. О чем говорят такие публикации, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Александр Асафов.

По мере наступления глобального потепления Северный морской путь может стать для России собственным "Суэцким каналом", пишет газета The Washington Post.

Такие страны, как Россия, отмечает издание, возлагают огромные надежды на таяние арктических льдов, так как из-за этого Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу, что позволит существенно сократить расходы на транзит из Европы в Азию и Америку.

Прогнозы специалистов о глобальном потеплении и таянии льдов в Арктике, указывает The Washington Post, могут стать "благом" для России, для которой большая часть Северного морского пути является исключительной экономической зоной. Таким образом, Россия будет иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом, а также получать прибыль за навигацию и работу ледоколов, добавляет газета.

Несмотря на опасные условия навигации даже в летний период, преимуществом Северного морского пути, как указывает издание, является время, которое затрачивается на маршрут. Газета напоминает, что судно, которое, к примеру, идет из Южной Кореи в Германию, при использовании Северного морского пути будет затрачивать на рейс в два раза меньше времени, чем через южноафриканский мыс Доброй Надежды.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов объяснил, какие выводы можно сделать из этой публикации.

"Северный морской путь, так же, как Арктический шельф, давно привлекает внимание наших геополитических конкурентов. И появляются подобные сообщения о том, что сложились обстоятельства, связанные с экологией, которые помогут получить России какие-то преференции. Мол, это не заслуга России, не процесс, связанный с экономикой России и большими инвестициями в этом направлении, а просто такие несправедливые обстоятельства, и именно поэтому стоит говорить о "справедливом" распределении использования Северного морского пути. Совершенно очевидно, что это начало широкомасштабной атаки в этом направлении. Поскольку все средства, вложенные в инфраструктуру, договоренности по Северному морскому пути беспокоят американцев, и сейчас на Западе будут говорить о том, что необходимо пересмотреть вопросы использования Северного морского пути, сделать его международным, всеобщим. Я думаю, что об этой новой "честности" использования достижений и достояния России будет идти речь. Именно в этом ключе звучит эта заметка, которая начинает оформление этого процесса", — сказал Александр Асафов.

Северный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона. Особую привлекательность эта транспортная артерия приобретает именно сейчас – арктические льды тают и создают коридоры, пригодные для танкерного судоходства.