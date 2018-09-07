Политолог: Киев пытается "строить" европейцев

Украинский министр пожаловался на сюжет телерадиокомпании BBC о санаториях в "русском Крыму". В эфире радио Sputnik политолог Кирилл Коктыш рассказал, на что рассчитывают в Киеве и стоит ли ждать ответа.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал письмо генеральному директору британской телерадиокомпании BBC Тони Холлу, в котором выразил недовольство сюжетом об отдыхе в "русском Крыму". Об этом сообщила первый замминистра Эмине Джапарова.

По данным украинских СМИ, в конце августа в эфир канала Travel + adventure, который принадлежит BBC, вышла документальная программа "Путешествие Саймона Рива" о жизни в России. В ней ведущий рассказал о замечательных санаториях в "русском Крыму" и о том, как Минздрав России проводит программу улучшения здоровья населения.

"Письмо от Юрия Стеца генеральному директору BBC по поводу эфира программы Саймона Рива, который путешествовал в Крым и рассказывал о полуострове как о территории России. Он делает акцент на "присоединении", а не оккупации, и "радуется" нынешней действительности, осуждая Украину", — написала Джапарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, Россия приглашает известных журналистов, актеров и певцов и пытается таким образом "зафиксировать статус Крыма". Она также сообщила, что украинские дипломаты в ближайшее время передадут письмо адресату, поэтому в министерстве будут ждать ответа.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik назвал действия украинской стороны предсказуемыми.

"Киеву необходимо поддерживать общий накал ситуации, пытаться "строить" и европейцев, и американцев, когда те идут вразрез с декларируемыми Киевом ценностями и курсом. И в этом плане это очень понятный и предсказуемый протест, который используется регулярно. Никаких практических последствий он, конечно, иметь не будет. Но Киев надеется, что когда-нибудь это может накопиться и превратиться в сумму факторов, которая будет клонить международное мнение в его пользу", — сказал Кирилл Коктыш.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.