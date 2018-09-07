Политолог: бизнес-визы подозреваемых по делу Скрипалей - это забавная тема

Подозреваемые по делу Скрипалей россияне получали бизнес-визы, утверждают СМИ. По мнению политолога Дмитрия Солонникова, эта информация порождает еще больше вопросов к британской стороне. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые в Великобритании по "делу Скрипалей", выдавали себя за предпринимателей, чтобы получить британскую визу, за ней они обращались в консульство в Санкт-Петербурге, утверждает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британских силовых структурах.

По данным собеседника издания, Петров и Боширов заявили представителям Великобритании, что они работают в сфере международной торговли, они также предъявили визитки и данные о банковских счетах, согласно которым их активы составляли несколько тысяч фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что, по мнению британских властей, обвиняемые по "делу Скрипалей" путешествовали под ненастоящими именами. Но их настоящие имена, предположительно, известны британским спецслужбам, подчеркивает The Daily Telegraph.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что эта информация порождает еще больше вопросов к британской стороне.

"Получали ли они бизнес-визу или ученическую визу – все это такие забавные темы… Российский МИД сразу попросил предоставить биометрические данные этих людей — можно было бы проверить, кто это. Но с биометрическими данными есть какие-то сложности. Их не хотят предоставлять. Поэтому возникают новые темы: что это за люди, как они получали визу? При этом премьер Тереза Мэй говорит, что имена подозреваемых ненастоящие. Соответственно, у них фейковые паспорта и фейковые визы. И тогда возникает основной вопрос: как Великобритания, которая так скрупулезно относится к предоставлению разрешения на въезд в страну, в данной ситуации спокойно визы выдала? Чем это было мотивированно? Как были подтверждены бизнес-интересы, какие компании были указаны как партнеры, как эти партнерские отношения проверялись? Информация о бизнес-визах порождает еще больше вопросов, чем мы имеем ответов от британской стороны. Да, это новый интересный поворот. Но это поворот в "новую вселенную", еще более необъятную, чем предыдущая", — сказал Дмитрий Солонников.

По утверждению британских властей, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.