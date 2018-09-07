"Удалить то, что нельзя вылечить". Военный политолог о ситуации в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил объявить перемирие в Идлибе. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей поделился своим взглядом на ситуацию.

В Идлибе следует объявить перемирие и остановить атаки на эту сирийскую провинцию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране на саммите Россия – Турция – Иран, посвященном сирийскому урегулированию.

"С одной стороны, перемирие, а с другой – меры, которые должны применить в отношении террористов", – сказал Эрдоган.

По его словам, саммит в Тегеране – это последняя возможность мирно решить проблему Идлиба в рамках астанинского процесса. Эрдоган отметил, что Турция больше не может принимать сирийских беженцев. Он призвал военных трех стран приложить совместные усилия для установления перемирия в Идлибе.

Комментируя это предложение турецкого президента, российский лидер Владимир Путин отметил, что участники саммита не могут отвечать за террористов и вооруженную оппозицию.

"Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов Джебхат-ан-Нусры* и ИГИЛ*, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", – сказал Путин.

В свою очередь иранский президент Хасан Роухани отметил, что общим является требование к террористам сложить оружие. Эту формулировку затем поддержал и Путин. Он отметил, что коллеги при согласовании текста итоговой декларации "сделали его максимально рабочим, дипломатическим".

"Здесь вы, безусловно, правы, здесь есть формулировки несколько обтекаемые, но зато они реалистичные", – добавил российский президент.

Эрдоган уточнил, что этот призыв – оставить оружие – должен касаться не только Джебхат-ан-Нусры*, а всех террористов.

Это предложение поддержал российский лидер.

Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, на сегодняшний день остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, задействованных в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин поделился своим взглядом на ситуацию.

"Террористов, которые не сдаются, конечно же, нужно уничтожать – чтобы сохранить жизни мирным жителям. Главное, найти подходы к тем, кто хотел бы сложить оружие. Этот процесс чрезвычайно сложный. Надо понимать, что террористы в Идлибе – это последняя надежда тех политических сил, которые настроены на дестабилизацию ситуации в Сирии, на возможность смены состава сирийского правительства и замены (президента Сирии) Башара Асада. Вооруженные люди, которые находятся в руках у государств, заинтересованных в смене режима, всегда будут марионетками. Они будут постоянно находиться в режиме атак не только на правительственные войска, но и на мирное население. Так что проблему надо решать следующим образом: удалить то, что невозможно вылечить, и, конечно же, приступать к общему оздоровлению организма страны на пути мирного строительства", – сказал Андрей Кошкин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.