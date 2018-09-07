Мнение: Киев в расследовании убийства Захарченко "перебрал с полномочиями"

В Верховной раде Украины потребовали не допустить российских следователей к расследованию убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Денис Денисов.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко и депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова требуют, чтобы украинские силовики не допустили следственные органы РФ к расследованию убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"К главе Службы безопасности Украины, главе Национальной полиции Украины, генеральному прокурору Украины относительно… мер по расследованию обстоятельств его (Захарченко – ред.) убийства и относительно недопущения расследования этого преступления следственными органами РФ", – говорится в депутатском запросе, который опубликовала Геращенко на своей странице в Facebook.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По подозрению в убийстве задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что правительство РФ поможет в расследовании этого убийства.

В эфире радио Sputnik политолог Денис Денисов прокомментировал требования депутатов Рады.

"Стандартное официальное заявление лишний раз подчеркивает претензии Киева на территории ДНР и ЛНР. Но у республик есть суверенное право приглашать представителей силовых структур других государств для того, чтобы они оказывали содействие в расследовании тех или иных преступлений. И в этом отношении, думаю, Киев немного перебирает со своими полномочиями, до сих пор полагая, что как-то может повлиять на принятие решений, которые от него уж никак не зависят", – сказал Денис Денисов.