Крымский политолог: хотите знать правду о Крыме? Приезжайте!

Делегация из США назвала референдум в Крыму законным волеизъявлением народа. В эфире радио Sputnik политолог, зампред ОП Крыма Александр Форманчук высказал мнение, что даже после недолгого пребывания в Крыму такие выводы становятся неизбежными.

Представитель находящейся в Крыму американской делегации общественников Сильвия Демарест заявила, что Крымский полуостров стал частью России законно.

"Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона", – сказала она РИА Новости.

Демарест добавила, что по возвращении в США расскажет согражданам о реальной обстановке на полуострове.

"Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским", – заключила она.

В Крыму с трехдневным визитом находится делегация из четырех представителей американской организации "Центр гражданских инициатив". В четверг они посетили детский дом в Симферополе, где заложили Аллею дружбы, а также встретились с главой крымского парламента и депутатами.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук высказал мнение, что после посещения Крыма у самых критически настроенных иностранцев не останется сомнений в том, что Крым – это неотъемлемая часть России.

"Такие откровения были неизбежны. Наконец, они проговариваются и американскими представителями. На самом деле это важно. Потому что главный момент, который заставляет так говорить – это личное присутствие, это встречи с людьми. Крым надо увидеть. И тогда снимаются большинство вопросов и противоречий. Поэтому мы так и говорим: "Хотите знать правду? Приезжайте!". Я убеждался в этом не один раз. Приезжающие к нам представители различных стран уезжают с совсем другим настроением. И можно смело утверждать, что таких признаний становится все больше. И это залог того, что рано или поздно Крым в мире будет признан тем, чем он сегодня и является – частью Российской Федерации. Надо недолго побывать в Крыму, чтобы это понять", – сказал Александр Форманчук.

Крым вновь стал российским регионом в результате референдума, который провели в 2014 году после госпереворота на Украине. Около 97% жителей Республики Крым и 96% жителей Севастополя высказались за возвращение полуострова в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".