Олейник: "женщина с косой" символизирует сегодня на Украине не мир

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что мир в страну может принести президент-женщина. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник высказал свою точку зрения на этот счет.

Принести на Украину мир и спокойствие сможет президент-женщина, заявил первый руководитель страны Леонид Кравчук на пресс-конференции во Львове. Об этом пишет "Обозреватель".

"Я думаю, если бы женщина была президентом в то трудное время, Украина не имела бы сейчас войны. Я в этом убежден. И думаю, когда станет президентом женщина, для нее мир и покой для Украины станут определяющими", – заявил Кравчук. По его словам, женщина, "как никто, знает, что такое жизнь и как ее надо беречь".

Отвечая на вопрос о поддержке кандидатов в президенты, он признался, что симпатизирует экс-премьеру страны, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, так как ему импонирует ее идея "опоры на народ".

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал это заявление.

"Как говорится, "шерше ля фам" (сherchez la femme, франц., "ищите женщину" – ред.)? Но я так понимаю, Кравчук не Надежду Савченко (депутата Рады, арестованную по подозрению в подготовке терактов — ред.) имеет в виду. А другую женщину – с косой (Юлию Тимошенко – ред.). Но, к сожалению, сегодня эта женщина символизирует не мир. Чего стоят ее заявления о том, что население Донбасса надо уничтожить атомным оружием. А буквально на днях она проявила инициативу: чтобы все кандидаты в президенты подписали меморандум, его суть – курс Украины на интеграцию с НАТО, а ситуацию в Донбассе определить как войну. То есть все это – не о мире, а о войне. Как может прекратить войну женщина, которая ратует за силовой вариант решения проблемы? Сегодня речь не о том, кто должен быть президентом – женщина или мужчина. Менять надо не только политиков, но и саму политику. Тот президент принесет мир, который будет способен после инаугурации не на банкет поехать, а на Донбасс, в Донецк, в Луганск, попросить там прощения от имени украинского народа за развязанную братоубийственную войну и предложить план урегулирования конфликта за круглым столом", – сказал Владимир Олейник.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Юлия Тимошенко официально еще не выдвигала свою кандидатуру, однако заявляла, что собирается участвовать в гонке.