Аналитик назвал цель публикаций о "сотрудничестве" Скрипаля с разведками

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль сотрудничал с испанской, чешской и эстонской разведками, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политический аналитик Станислав Бышок высказал мнение о том, зачем понадобились сейчас подобные "сливы".

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью Юлией в Солсбери, сотрудничал с испанской, чешской и эстонской разведками, пишет The New York Times. По данным издания, последние годы он работал с испанской разведкой.

В материале со ссылкой на бывших официальных лиц Испании указывается, что Скрипаль несколько раз встречался с сотрудниками спецслужб на территории страны и мог предоставлять испанским спецслужбам информацию о российской организованной преступности. Издание в этой связи отмечает, что после распада Советского Союза в Испании находилось большое число криминальных авторитетов из России.

Официальные лица не уточнили, был ли Скрипаль агентом испанской разведки или только читал лекции, как в Эстонии и Чехии.

Отмечается, что поездки в Таллин и в Прагу были санкционированы британской службой внешней разведки МИ-6. На этих встречах Скрипаль рассказывал о российских спецслужбах и потенциально мог предоставить информацию о российских тайных агентах, пишет издание.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок высказал мнение, что западные СМИ усиленно ищут хоть что-то, указывающее на то, что Скрипаль мог представлять опасность для России. Однако получается неубедительно, считает он.

"Основная версия со стороны Великобритании – что Скрипаля пытались отравить некие представители российских спецслужб – сейчас провисает в воздухе. Потому что совершенно непонятно, какая была мотивация у России. Скрипаль в России отсидел свой срок, был передан Великобритании. А учитывая, что он уже 18 лет не имел никакого отношения ни к каким секретным историям, связанным с российскими спецслужбами, то совершенно непонятно, какую он мог сейчас представлять ценность. Поэтому начинают выдавать вот такие истории – про то, что он, возможно, еще был связан с испанской разведкой. Хотя опять же не совсем понятно, как это сотрудничество после 18 лет могло как-то сказаться на интересах России", – сказал Станислав Бышок.

По утверждению британских властей, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.