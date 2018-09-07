Военный эксперт: ВВС США провоцируют экипажи Ту-95

ВВС США второй раз за год вылетали на перехват Ту-95 в районе Аляски. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что обычную практику сопровождения стратегических ракетоносцев американцы превращают в опасные полеты.

Американские истребители F-22 второй раз в этом году поднялись на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-95 в районе Аляски, сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкла Кучарека.

"F-22 обнаружили и сопровождали два российских Ту-95, пока бомбардировщики не покинули опознавательную зону противовоздушной обороны по линии цепи Алеутских островов в западном направлении", – рассказал Кучарек. Он уточнил, что Ту-95 не заходили в воздушное пространство Канады или США.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты над водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США.

Согласно сообщению, летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

В прошлый раз американские истребители вылетали на перехват стратегических ракетоносцев в мае этого года.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что само по себе сопровождение стратегических ракетоносцев потенциального противника вблизи своих границ – обычная практика. Другое дело, как именно это осуществлять, добавил эксперт.

"Любая сторона заинтересована контролировать полет стратегических бомбардировщиков вблизи своей территории хотя бы потому, что он может нести ракеты с ядерными боеприпасами либо бомбы. Поэтому вопрос не в том, что кто-то следит за полетом потенциального враждебного самолета, а в том, как это делается, насколько это соответствует общепринятым нормам и правилам. И вот здесь американцы часто нарушают эти нормы – делают опасные маневры и провоцируют экипажи ракетоносцев. Такие самолеты, как истребитель F-22 Raptor или F-35, изначально созданы так, чтобы их трудно было обнаружить – они обладают маленькой рассеивающей поверхностью, буквально до полуметра, что может вызвать ответную реакцию у нашей стороны. Перехват именно этими самолетами наших тяжелых бомбардировщиков ведет, по сути, к провокации. Потому что наши летчики не знают, выпустил ли этот бомбардировщик какой-то боезаряд, какой именно: может, крылатая ракета подлетает или дрон, или что-то еще", – сказал Алексей Подберезкин.